شهيد لقمة العيش، العثور على جثة شاب بالدقهلية بعد تغيبه 3 أيام وضبط الجاني

عثرت الأجهزة الأمنية في الدقهلية علي جثمان الشاب احمد عبد الناصر النبوي في الثاني من عمره بعد تغيبه 3 أيام علي التوالي بعد استدراجه وسرقة التوك توك الخاص به.

العثور على جثة شاب بعد تغيبه 3 أشهر

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية وبالتحديد مركز شرطة ميت غمر إخطارا يفيد بتغيب شاب يستقل توك توك.

شهيد لقمة العيش استدراجه المتهم وأنهى حياته

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث مركز شرطة ميت غمر وبالفحص تبين أن الشاب استدراجه شخص لتوصيله وأنهى حياته وألقى بجثمانه على الطريق وسرق التوك توك الخاص به.

توفي والده منذ 3 أشهر

وعم الحزن علي أهالي قرية تفهنا الاشراف بعد خبر العثور علي جثمان الشاب وأطلقوا عليه شهيد لقمة العيش.

وتحول منزل الشاب الي سواد لتردد الكبار والصغار علي والدته لمواساتها في وفاة نجلها بعد وفاة الأب بثلاث أشهر



وأكد الأهالي أن الشاب مكافح منذ الصغر يعمل علي التوك توك اكتر من 16 ساعة يوميا

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم.

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