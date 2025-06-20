قبل موقعة الفجر، مدرب بايرن ميونخ يصف بوكا جونيورز بالفريق الخطير

تحدث فنسنت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، عن المواجهة المرتقبة لفريقه أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني، في الجولة الثانية بدور المجموعات لمونديال الأندية 2025، المقام حاليا في ضيافة الولايات المتحدة الأمريكية

نحترم بوكا لكننا ننظر لأنفسنا وقدرتنا

وقال كومباني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، بوكا جونيورز فريق خطير للغاية في المرتدات، يؤمنون بأنفسهم، روح الفريق رائعة، كما أنهم يتمتعون بالجودة؛ إنه فريق ممتاز، نحترم بوكا لكننا ننظر إلى أنفسنا ونريد أن نظهر قدراتنا في المباراة ".

كومباني: نعم سافرت إلى ميامي لتقييم المنافسين

كما تحدث كومباني عن سفره إلى ميامي لمشاهدة مباراة بوكا جونيورز أمام بنفيكا في الجولة الأولى

ورد المدير الفني لبايرن ميونخ قائلا:أعتقد أن مدربين آخرين يفعلون ذلك أيضًا، بالنسبة لي كان الأمر منطقيًا تمامًا، لم تكن رحلة طويلة، وكان من المهم لنا أن نتمكن من تقييم الفرق.

لاعبو بايرن لديهم إصرار على تخطي بوكا جونيورز

بوكا لديه مدرب جديد كما حصلنا على فكرة عن الملعب والأجواء هذه معلومات جيدة لكن أهم معلومة هي عندما أنظر إلى اللاعبين في أعينهم وأرى التزامهم التام وإصرارهم على تحقيق الفوز على بطل الأرجنتين "

موعد مباراة بايرن ميونخ أمام بوكا جونيورز

تقام مباراة بايرن ميونخ أمام بوكا جونيورز، في قمة المجموعة الثالثة بـ مونديال الأندية، في الساعة الرابعة من صباح السبت المقبل 21 يونيو الجاري.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر منصة دازن (DAZN) وشبكة قنوات إم بي سي السعودية.

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