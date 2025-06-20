الجمعة 20 يونيو 2025
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رياضة

الأهلي مهدد بالخروج من كأس العالم للأندية برقم سلبي لأول مرة في تاريخه

الأهلي
الأهلي

بات النادي الأهلي على بعد خطوة من تحقيق رقم سلبي غير مسبوق في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية، بعدما فشل في تسجيل أي هدف خلال أول جولتين من النسخة الحالية للبطولة.

وتعادل الأهلي سلبيا أمام إنتر ميامي الأمريكي في أفتتاح البطولة، فيما خسر أمام بالميراس البرازيلي بثنائية نظيفة، ليفشل في هز الشباك المنافس خلال المواجهتين، ما يضعه أمام احتمال الخروج من البطولة دون تسجيل أي هدف، إذا استمر الصيام التهديفي أمام بورتو البرتغالي في ختام دور المجموعات.

وفي حال انتهاء مشوار الأهلي دون تسجيل أهداف، ستكون هذه المرة الأولى في تاريخه مشاركاته بالبطولة التي يفشل خلالها في التسجيل، وذلك منذ مشاركته الأولى في عام 2005.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة مهمة فى ختام مشواره بالمجموعة الأولى بكأس العالم للأندية، وذلك عند مواجهة بورتو البرتغالي.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الأهلي أمس أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد ميت لايف.

سجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

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