الجمعة 20 يونيو 2025
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رياضة

مران استشفائي للاعبي الأهلي بعد ثنائية بالميراس استعدادا لصدام بورتو

مران الأهلي
مران الأهلي

 يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة مهمة فى ختام مشواره بالمجموعة الأولى بكأس العالم للأندية، وذلك عند مواجهة بورتو البرتغالي.

ويخوض لاعبو الأهلي مرانا خفيفا اليوم فى إطار التحضيرات الفنية الخاصة بالمباراة، حيث يخضع لاعبي الفريق الذين شاركوا فى مباراة بالميراس أمس لتدريبات استشفائية فى إطار تحضيرهم لمباراة بطل البرتغال المقبلة.

ويبدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريبيرو دراسة فريق بوترو باستعراض مباراتيه فى مونديال الأندية أمام بالميراس وإنتر ميمامي قبل مواجهة الفريقين فجر الثلاثاء المقبل.

 

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

 وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الاندية.

 

مباراة الأهلي وبالميراس

وخسر الاهلي أمس أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد ميت لايف.

وسجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59.

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