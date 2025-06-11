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رياضة

كرة السلة، موعد مباراة الاتحاد وبطل أنجولا في نصف نهائي الدوري الأفريقي

البطولة الأفريقية
البطولة الأفريقية لكرة السلة، فيتو

كرة السلة، يخوض الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد عمر المدير الفني، مواجهة قوية اليوم الأربعاء، أمام فريق بترو دي لواندا الأنجولي، في نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي المقامة حاليا في جنوب إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد السكندري وبترو دي لواندا في الـ8 مساء بتوقيت القاهرة.

وتأهل الاتحاد السكندري للدور نصف النهائي، بعد الفوز على الفتح الرباطي المغربي بنتيجة (86-83)، في الدور ربع النهائي.

البطولة الأفريقية

وتقام البطولة الأفريقية، بجنوب أفريقيا في الفترة من 6 إلى 14 يونيو الجارى.

ويشارك الاتحاد السكندرى في البطولة الافريقية بقائمة تضم 12 لاعب هم أنس أسامة، عمر طلعت، محمد طه، يوسف شوشة، على أحمد، يوسف شحاتة، أحمد عادل دولا، دينج دينج، فيناليس، جون كينج، ولوال لوال، وماتونج مارديل وكايل فينانيس.

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