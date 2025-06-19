محافظ القليوبية يستقبل وزير الثقافة

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، اليوم الخميس بديوان عام المحافظة ثم تفقد قصر ثقافة بنها الذي يتعرض للتطوير حاليا.

أزمة بيوت الثقافة المؤجرة بالقليوبية

وينتظر أهالي محافظة القليوبية زيارة وزير الثقافة بعد تطبيق الوزير قراره وإنذار المحافظة بإغلاق المواقع الثقافية المؤجرة بالهيئة من هيئات أخرى ما أصاب القليوبية بالتجريف التام إذ إنه بموجب هذا القرار سيتم غلق ٨ مواقع ثقافية هي بيت ثقافة طوخ وسنديون وقها وشبين القناطر وشبرا شهاب وأبوزعبل والشموت وأجهور الكبرى دون مراعاة لهذا الإخلاء الثقافي في وقت يخضع فيها قصر ثقافة بنها العاصمة للتطوير.

إغلاق قصر ثقافة طوخ يمثل أزمة

وأشار موظف ببيت ثقافة طوخ الذي طاله قرار الغلق إلى أن بيت ثقافة طوخ مؤجر من مجلس مدينة طوخ بمبلغ ١٤٠٠ جنيه لاغير وهو حديث الترميم بمجهودات ذاتية لم تتكبد الدولة فيه مليما واحدا في عام ٢٠١٩ م لحرص الأهالي على وجود بيت ثقافة بطوخ لاحتضان المواهب وتنميتها وتقديم خدمة ثقافية متميزة.

وأضاف أن بيت ثقافة طوخ يقدم خدماته لأكثر من ٥٢ قرية وكفر بجوار مدينة طوخ بوصفه ثاني أكبر المراكز الإدارية على مستوى الجمهورية وبغلقه يحرم الأهالي من منارة ثقافية هامة.

كما أوضح محمد سامي من مدينة بنها إن قصر ثقافة بنها يخضع للتطوير منذ سنوات وتوقف العمل به أكثر من مرة والأهالي لا يجدون متنفسا لتعليم أولادهم الثقافة والفنون.

وأكد مصدر مسؤول بمحافظة القليوبية أن المحافظة تواصلت مع وزارة الثقافة وجاء الرد أن هذا قرار الوزير بالتعميم في كافة المحافظات.

مشروع تطوير قصر ثقافة بنها

ويذكر أن مشروع تطوير قصر ثقافة بنها يهدف إلى تطوير المسرح الكبير، وتحديث أنظمة الحريق والإنذار المبكر، ورفع كفاءة البنية التحتية والإنشائية، وتجهيز القاعات بأحدث التجهيزات الفنية لخدمة الجمهور والمبدعين، خاصة الشباب.

قصر ثقافة بنها، الذي أنشئ عام 1966 وتم تجديده عام 1994، يُعد من أعرق المؤسسات الثقافية في محافظة القليوبية، ويمتد على مساحة 2225 مترًا مربعًا، ويضم مكتبة عامة، ومسرحًا كبيرًا، وقصرًا للأطفال، وتُقام به أنشطة متعددة من بينها عروض الموسيقى، والتنورة، والورش الفنية، والندوات الأدبية، إلى جانب فرقة التراث الشعبي.

وقد مرّ من بين جدرانه عدد من الفنانين والمبدعين، أبرزهم زكريا عبد الكريم، ومحمود جمعة، ومحمد بحيري، وتامر الجزار، وأحمد القصبي، والفنانة مهجة، والشاعرة وفاء وجدي، وغيرهم، فيما أنجبت مدينة بنها نفسها رموزًا فنية وثقافية بارزة مثل الفنان أحمد حلمي، وإلهام شاهين، وعايدة عبد العزيز.

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