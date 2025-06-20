موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بكفر الشيخ، وطريقة الاستعلام عنها

وسط ترقب وقلق يسود آلاف الأسر بمحافظة كفر الشيخ، يبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في انتظار اللحظة التي طال انتظارها منذ انتهاء ماراثون الامتحانات قبل أيام قليلة.

وبحسب مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، فقد دخلت كشوف درجات طلاب الشهادة الإعدادية مرحلة المراجعة النهائية، تمهيدًا لاعتمادها من اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، غدا أو بعد الغد.

كيف تستعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 2025؟

لكل من ينتظر النتيجة، يمكنكم متابعة ظهورها من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ عبر الرابط التالي:

https://kfsedu.gov.eg

وعند دخولك إلى الموقع الرسمي، اتبع هذه الخطوات البسيطة للحصول على النتيجة:

1. أدخل الرقم القومي للطالب (كما هو مدوّن بشهادة الميلاد).



2. اختر المرحلة الدراسية: "المرحلة الإعدادية".



3. حدد الصف الدراسي: "الثالث الإعدادي".



4. اختر الفصل الدراسي: "الثاني".



5. اضغط على "عرض النتيجة".



يذكر أن 66 ألف و200 طالب وطالبة، أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في 349 لجنة، وجاري تصحيح الأوراق ب 3 قطاعات حسب الإدارات التابعة لتلك القطاعات، وكنترولات كفر الشيخ تم توزيعها على 3 قطاعات، القطاع الأول، قطاع كفر الشيخ، ويشمل 5 إدارات تعليمية " إدارة شرق كفر الشيخ، وإدارة غرب كفر الشيخ، وإدارة سيدي سالم، وإدارة الرياض، وإدارة سيدي غازي"، وقطاع دسوق ويشمل 4 إدارات تعليمية" إدارة دسوق التعليمية، وإدارة قلين التعليمية، وإدارة فوه، وإدارة مطوبس"، والقطاع الثالث قطاع الحامول ويشمل 4 إدارات تعليمية" الحامول، بيلا، بلطيم، والبرلس".

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