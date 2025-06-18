بحث الاحتياجات الضرورية لقصور الثقافة ومتابعة سير العمل بها في كفر الشيخ

قام الدكتور أحمد الشهاوي، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ، بزيارات ميدانية لعدد من المواقع الثقافية التابعة للفرع، بهدف الوقوف على سير العمل ومتابعة تنفيذ الأنشطة والتعرف على أبرز الاحتياجات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد اللبان، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتحت إشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، والكاتب أحمد سامي خاطر رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي.

الأماكن الثقافية التي تفقدها مدير ثقافة كفر الشيخ

وشملت الجولة الأولى زيارة مواقع ثقافية بمناطق برج البرلس وبلطيم، حيث زار الدكتور الشهاوي "بيت ثقافة بلطيم"، واستعرض البرامج الثقافية المقامة داخل الموقع، بحضور مروة محمود، مديرة البيت، والتي قدمت عرضًا حول طبيعة الأنشطة ومدى تفاعل الجمهور معها.

وفي قصر ثقافة "برج البرلس"، تفقد مدير الفرع قاعات الأنشطة والمكتبة العامة، حيث التقى بالسيدة علا بركات، مديرة القصر، وناقش معها أهمية تفعيل الأنشطة بشكل منتظم، مع التركيز على تنمية الحس الفني والثقافي لدى الأطفال والشباب، باعتبارهم الفئة المستهدفة الأساسية في خطط وزارة الثقافة.

كما زار الدكتور الشهاوي "قصر ثقافة صالح الشرنوبي"، وعقد لقاءًمع عفاف مراد، مديرة القصر، ناقش خلاله أبرز التحديات وسبل تطوير الأداء داخل الموقع، مؤكدًا ضرورة توفير الإمكانيات الأساسية لتقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور.

أما الجولة الثانية فشملت زيارة قصر ثقافة دسوق، حيث رافقه كل من صادق مدير القصر، ومدير الإدارة الهندسية بالفرع، للوقوف على حالة المبنى وتقديم تقرير شامل بشأن حالته من الناحية الهندسية.

وفي قصر ثقافة فوه، تفقد الشهاوي المعارض الفنية وأقسام الفنون التشكيلية والتكنولوجيا، وأشاد بحسن سير العمل، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على انتظام الأنشطة الثقافية وتنوعها.

كما زار قصر ثقافة مطوبس، ووجه الشكر للعاملين على التزامهم وجديتهم في تنفيذ برامج الوزارة.

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