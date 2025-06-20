إعدم مواد غذائية غير صالحة خلال حملة رقابية على أسواق ومطاعم الوادي الجديد

شُنَّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، مساء الخميس، حملة تفتيشية موسعة استهدفت عددًا من المطاعم والمنشآت الغذائية بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين مركز الخارجة ومديريات التموين، والصحة، وسلامة الغذاء، والموازين.

وأكد جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، في بيان له اليوم الجمعة، أن الحملة تأتي في إطار خطة محكمة لضبط الأسواق وفرض الانضباط داخل قطاع تداول الأغذية، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة ومدى التزام أصحاب المحال بالاشتراطات الصحية والقانونية.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الخارجة، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، أبرزها:

وجود 14 شهادة صحية منتهية، تم تحرير محاضر فورية بشأنها.

رصد محل تجاري لم يلتزم بوضع الأسعار بشكل واضح على السلع.

إعدام كميات من المنتجات المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ضبط عدد من المحال التي ما زالت في مرحلة استكمال التراخيص، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأكد رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، أن هذه الحملات مستمرة لضبط الأسواق، مشددًا على أن صحة المواطن تأتي في مقدمة الأولويات، ولن يُسمح بأي تجاوزات تمس سلامة الغذاء أو الإخلال بالقوانين المنظمة.

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