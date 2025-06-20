محافظ القاهرة السابق يستعد لإجراء جراحة بمستشفى الشرطة بعد إصابته بجلطة

أكد مصدر مسئول مقرب من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة السابق، أنه تم حجزه بمستشفى الشرطة لإصابته بجلطة مع فقدانه للوعى.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لفيتو، أن أسرة اللواء خالد عبد العال تتواجد معه الآن لاحتمالية دخوله جراحة خلال الساعات المقبلة، موضحا أنه جار إجراء بعض التحاليل والأشعة له للوقوف على حالته الصحية

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة السابق ابن المؤسسة الشرطية حيث تخرج في كلية الشرطة عام 1979 وبدأ العمل بالأمن المركزى قطاع العمليات الخاصة حتى عمل بإدارة التفتيش والرقابة ثم مديرا لأمن القاهرة التى كانت آخر محطاته بالداخلية واتجه إلى المحليات.

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