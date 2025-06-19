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محافظ القاهرة يتابع ارتداء «السيَّاس» للزي الموحد بوسط البلد (فيديو)

منظومة السايس، فيتو
منظومة السايس، فيتو
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بدأت اليوم علمية تطبيق أول نظام لحوكمة منظومة السيَّاس فى محافظة القاهرة والذى يهدف إلى تمييز السايس الرسمى من خلال زى موحد وباركود حتى يتنسى للمواطن معرفتهم.

وقام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة اليوم الخميس بساحتي انتظار عبد المنعم رياض والفلكي، للتأكد من عمل المنظومة فى أول يوم لها.

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تفاصيل منظومة حوكمة السايس

وعاين محافظ القاهرة ارتداء السياس للزى الموحد، مع الاستماع إلى شرح منظومة الحوكمة وتفاصيل الزي وهو جاكت مميز باللون الأزرق الفاتح المماثل للون شعار محافظة القاهرة، ويحمل على أحد جانبيه الأماميين بادج يماثل النحاسة التراثية التى كان يحملها السايس قديما منقوش عليها كود يوضح المحافظة، والمنطقة التي تعمل بها الشركة( غربية، شمالية، جنوبية،  شرقية )، والحي المرخص العمل به، ويحمل الجانب الآخر من الجاكت باركود يمكن عمل مسح له عن طريق الموبايل ليظهر كود المنطقة،  والحي، وموقع ساحة الانتظار المتعاقدة عليه الشركة، واسم الشركة،  واسم الممثل القانوني لها، واسم السايس، والرقم القومى لهما، والسجل التجاري للشركة، والبطاقة الضريبية، وفئة الانتظار لهذا الموقع فى الساعة الأولى والساعة الثانية، والشارع الذي تقع به الساحة وذلك لمنع تزوير الباركود أو استغلاله من قبل غير المرخص لهم.

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