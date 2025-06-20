مصرع شاب سقطت على رأسه ماسورة ري في الوادي الجديد

لقى شاب مصرعه، إثر سقوط ماسورة مياه ري عليه، اليوم الجمعة، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.



تبين مصرع "محمد أحمد محمد "، 19 عامًا، ومقيم بمحافظة أسيوط، إثر سقوط ماسورة مياه ري على رأسه بمزرعة استثمارية بمنطقة الزراعة 10 التابعة لمركز الفرافرة بالوادي الجديد.



جرى نقل جثة الشاب المتوفي لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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