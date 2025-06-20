الجمعة 20 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع شاب سقطت على رأسه ماسورة ري في الوادي الجديد

مصرع شخص، ڤيتو
مصرع شخص، ڤيتو

لقى شاب مصرعه، إثر سقوط ماسورة مياه ري عليه، اليوم الجمعة، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد. 
تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي. 


تبين مصرع "محمد أحمد محمد "، 19 عامًا، ومقيم بمحافظة أسيوط، إثر سقوط ماسورة مياه ري على رأسه بمزرعة استثمارية بمنطقة الزراعة 10 التابعة لمركز الفرافرة بالوادي الجديد.


جرى نقل جثة الشاب المتوفي لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الوادى الجديد بمركز الفرافرة بمحافظة أسيوط أمن الوادى الجديد محافظة الوادى الجديد مدير امن الوادي الجديد مشرحة مستشفى ألفرافرة المركزى واحة الفرافرة

مواد متعلقة

محمد صلاح يقود التشكيل المثالي لإفريقيا لعام 2024

معتز الشلماني وبشرى كربوبي يفوزان بجائزة أفضل حكم وحكمة في أفريقيا

موتسيبي: سنرى منتخبا أفريقيا في نهائي كأس العالم قريبا

الاستعدادات النهائية قبل انطلاق حفل جوائر الأفضل في إفريقيا (فيديو)

محمد زيدان يزين بوستر أساطير الـ كاف قبل انطلاق حفل جوائز الأفضل في إفريقيا

الشاي المغربي يتصدر تجهيزات حفل توزيع جوائز الكاف (فيديو)

انطلاق العرض الخاص لفيلم “الهنا اللي أنا فيه” بالشيخ زايد (صور)

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

الأكثر قراءة

أسماء ضحايا عقارات حدائق القبة المنهارة (صور)

زغلول صيام يكتب: الأسباب الحقيقية لخسارة الأهلي في المونديال.. من صحاف العراق الي صحافين قهوة ميامي .. يا قلبي لاتحزن!

الفرحة تغمر منزل أمل عبد الغفار الثانية على محافظة الغربية بالشهادة الإعدادية (فيديو)

سعر طن الأرز الشعير العريض يسجل 17.700 ألف جنيه اليوم الجمعة

لله ما أعطى ولله ما أخذ، أول تعليق من أحمد سعد بعد تعرضه لحادث بسيارته الحديثة

ماذا سيحدث في إيران؟ مقال لسيمور هيرش يكشف سيناريوهات الأيام القادمة

انهيار عقارين وتصدع ثالث بحدائق القبة، والإسعاف يدفع بـ 8 سيارات (فيديو وصور)

صراع بين الأهلي والزمالك على لاعب البنك

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الجمعة 20-6-2025 بالأسواق

لأصحاب المشروعات، كيف تحصل على إعفاء ضريبي قانوني؟

سعر طن الأرز الشعير العريض يسجل 17.700 ألف جنيه اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الجمعة 20-6-2025 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أعلى 10 محافظات من حيث عدد السكان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة لحفظ النفس والأولاد ووقايتهم من الشرور

آل البيت النبوي في مصر.. "أم كلثوم"، حفيدة الإمام الحسين، تُوفي أبناؤها كلهم في حياتها

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالوقوع في مشكلة

المزيد
الجريدة الرسمية