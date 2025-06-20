الجمعة 20 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ريبيرو يجتمع مع جهازه المعاون في معسكر الأهلي

ريبيرو
ريبيرو

يعقد ريبيرو المدير الفني للأهلي اليوم، جلسة مع جهازه المعاون من أجل بدء دراسة فريق بورتو البرتغالي حيث تشهد الجلسة مناقشة الوحدات الخاصة بتحضير اللاعبين فنيًا وبدنيًا للمواجهة الأخيرة في منافسات المجموعة الأولى. 

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو يوم الثلاثاء الموافق 24 من يونيو الجاري، في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت القاهرة والسعودية فى مونديال الأندية.   

مباراة الأهلي وبالميراس

 وخسر الأهلي أمس أمام بالميراس البرازيلي بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد ميت لايف.  

وسجل هدفي بالميراس، وسام أبو علي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49، وخوسيه مانويل لوبيز في الدقيقة 59. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي بورتو مونديال الأندية

مواد متعلقة

الأهلي في خانة اليك.. سيناريوهات تأهل الأحمر لدور الـ16 بمونديال الأندية.. وهذا ترتيب مجموعة الشياطين الحمر بعد سقوط أمام بالميراس

ريبيرو يبدأ دراسة بورتو قبل مواجهة الحسم

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لكبار رجال الدولة

انهيار عقارين وتصدع الثالث بحدائق القبة، والإسعاف يدفع بـ 8 سيارات (فيديو وصور)

محافظة القاهرة: قطع المرافق عن العقارين المنهارين بحدائق القبة

إخلاء المباني المجاورة للعقارين المنهارين بحدائق القبة

‏إيران: سنقيد الوصول إلى شبكة الإنترنت العالمية لأسباب أمنية

الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية بضغط من تراجع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية

معاينة النيابة لعقارَي حدائق القبة المنهارين: مبانٍ متهالكة وصادر لأحدهما قرار ترميم والآخر إزالة

كاتس: نسهّل عملية إجلاء واسعة لسكان طهران لزعزعة استقرار النظام الإيراني

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الجمعة 20-6-2025 بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 20-6-2025

سعر جرام الذهب ببداية تعاملات اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة 20-6-2025

المزيد

انفوجراف

قبل امتحان العربي.. تعليمات عاجلة وحاسمة من وزير التعليم بشأن الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالوقوع في مشكلة

تفسير حلم الكنز في المنام وعلاقته بالرزق الوفير والمال الكثير

آل البيت النبوي في مصر.. القاسم الطيب، ضريحه مهدد بالانهيار بعد اندثار مراقد 8 من أبناء الصحابة

المزيد
الجريدة الرسمية