طرح البوستر التشويقي للجزء الثالث من مسلسل SQUID GAME

طرحت شبكة نتفليكس بوستر تشويقيا جديدا للموسم الثالث من مسلسل "SQUID GAME" الذي حقق نجاحًا عالميًا، والذي يُظهر وجوه اللاعبين الناجين الذين سيشاركون مجددًا في لعبة حياة أو موت في محاولة لتغيير مصيرهم.

ومن المقرر أن يشهد الموسم الثالث صراعًا بين الشخصيات للفوز بجائزة مالية قدرها 45.6 مليار وون (33 مليون دولار).

ويضم الملصق ثمانية وجوه مألوفة، بما في ذلك بطل المسلسل سونغ جي هون، الذي يؤدي دوره لي جونغ جاي؛ ولي ميونغ جي، الذي يؤدي دوره ييم سي وان؛ وكانج داي هو، الذي يؤدي دوره كانغ ها نول.

ويُوضع المتسابقون في اللعبة مرة أخرى في بيئة مصممة بلمسة طفولية، تُبرز واقع الألعاب العنيف والمدمر.

ومارس اللاعبون هوايات كورية يستمتع بها الأطفال عادةً، مثل لعبة "ضوء أحمر، ضوء أخضر" أو تناول حلوى "دالغونا" (حلوى سكر مذابة) بهدف ربح جوائز نقدية والبقاء على قيد الحياة، خلال الموسمين الماضيين، ومن المقرر عرض الموسم الثالث القادم على نتفليكس في 27 يونيو.

وسبق وكشفت شبكة NETFLIX عن المقتطفات التشويقية الأولى لأبطال الموسم الثالث والأخير من مسلسل Squid Game.

الجزء الثالث من مسلسل Squid Game

ومن المقرر أن يتابع الجزء الثالث من العمل عودة البطل Song Gihun أو اللاعب رقم 456 إلى اللعبة مرة أخرى، عازمًا على تفكيك النظام القاتل من الداخل، ليُعاني جي-هون في نهاية الموسم الثاني من صدمة نفسية بعد مقتل صديقه المقرب Jeong Bae خلال محاولة تمرد فاشلة، وتُكشف خيانة صادمة حين يتضح أن "الرجل الأمامي" Inho (لي ييونغ هون) قد تسلل إلى صفوف المتمردين متنكرًا كلاعب 001.

وأظهر الفيديو التشويقي واللقطات الأولى للموسم الثالث آلية جديدة في اختيار الفرق، حيث يتم استخدام آلة توزيع كرات حمراء وزرقاء لتقسيم اللاعبين إلى فرق متنافسة، بالإضافة إلى عودة شخصيات مألوفة مثل المحقق Hwang Junho (وي هاجون)، الذي نجا من إصابته في الموسم الأول، وكذلك ظهور شخصية جديدة، حيث يتم تقديم شخصية "تشول-سو"، وهو روبوت ضخم يُعد نظيرًا للدمية "يونغ-هي".

ومن المتوقع أن يُقدم الموسم نهاية مشوقة، حيث يواجه جي-هون تحديات نفسية وجسدية. سيتم استكشاف خلفية "الرجل الأمامي" وكيفية تحوله إلى قائد اللعبة. وأخيرًا، ظهور الشخصيات المهمة VIP.

وحمل مسلسل squid game 3 شعار “استعد للعبة الأخيرة” والذي رفع من حماس الجمهور بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الثاني والأول.

منصة نتفليكس تعرض Squid Game 2

وطرحت منصة Netflix جميع حلقات الموسم الثاني للمسلسل الكوري الأشهر في العالم Squid Game والذي ينتظره الملايين حول العالم والمكون من 7 حلقات مشوقة، للمشاهدة حصريًّا على منصتها بتاريخ 26 ديسمبر 2024.

وحقق الموسم الثاني من مسلسل "Squid Game"، أكثر من 126 مليون مشاهدة، خلال أول 11 يومًا فقط، من عرضه حصريا عبر منصة نتفليكس، ليصبح المسلسل الأسرع تحقيقًا، لهذا الرقم في تاريخ المنصة.

مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني

وحظى مسلسل لعبة الحبار أو Squid Game بشهرة واسعة حول العالم بعد طرح حلقات الموسم الأول حيث حقق نجاحًا مذهلًا وتابعه الملايين في دول عديدة؛ لذا بمجرد طرح فكرة إنتاج موسم جديد من مسلسل لعبة الحبار دارت العديد من النقاشات حول ما إن كان سيجاري الجزء الأول في نجاحه أم لا.

وبالرغم من كل هذه النقاشات فقد أبدى عشاق المسلسل حماسًا كبيرًا بمجرد طرح الموسم الجديد آملين أن يكون الموسم الثاني من مسلسل لعبة الحبار على نفس المستوى ذاته للجزء الأول الذي عشقوا بفضله هذا العمل.

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