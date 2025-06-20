الجمعة 20 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اسعار الدواجن اليوم الجمعة 20-6-2025 في محافظة الفيوم

دواجن، فيتو
دواجن، فيتو

سجلت اسعار الفراخ  البيضاء، yنتاج المزارع،  في أسواق الفيوم، اليوم الجمعة،  ارتفاعا طفيفا، وتراوحت ما بين  75 و85 جنيها للكيلو فراخ بيضاء انتاج المزارع، بينما تراوحت اسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي  ما بين 70 و75 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات ما بين 65 و75 حنيها للكيلو، أما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 85 جنيها،  وتراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 95 و115 جنيها،  وأسعار البط المولر مابين 85، و95 جنيها للكيلو،   والبط المولى تربية بيتي 85 جنيها، والبط الفرنساوي  الابيض ما بين 80  و85 جنيها، والبط البلدي هجين ماابين  120و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 135 إلي 140 جنيها،  وسعر كيلو الأرنب البلدي 100 جنيه، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 150 و160 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه 190 و200 جنيه، وفي السوبر ماركت 220 جنيها،  وكيلو الاوراك ما بين 89 و85 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 70 جنيها، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس135  جنبها، كيلو شيش طاووق 165 جنيها، كيلو حمام كداب 135 جنيها،  كيلو الدبابيس 120 جنيها، كيلو كبدة صافى 110  جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 195 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 195 جنيها، كيلو شاورما ديبورية 90 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 195 جنيها، كيلو الاجنحة 60 جنيها، كيلو الهياكل 45 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 340 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 20 يونيو 2025

طريقة عمل شاورما الفراخ في البيت أكلة سريعة التحضير ومغذية

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حده، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن اليوم الجمعة اسعار البط المولر اسعار الفراخ اسعار الفراخ البيضا اسعار الفراخ البلدي اسعار الفراخ البيضاء أسعار اللحوم اسواق الفيوم

مواد متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 31-1-2025 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن اليوم الخميس 30-1-2025 في محافظة الفيوم

تراجعت 5 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14-1-2025 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم السبت 11-1- 2025 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في محافظة الفيوم

مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة «الفراخ تحلق خارج السرب».. ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن.. وتخفيضات تصل لـ 20% على أسعار الديك الرومي والبط في المحال التجارية

تراجعت 5 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في محافظة الفيوم

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 10-12-2024 في محافظة الفيوم

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لكبار رجال الدولة

لله ما أعطى ولله ما أخذ، أول تعليق من أحمد سعد بعد تعرضه لحادث بسيارته الحديثة

سعر طن الأرز الشعير العريض يسجل 17.700 ألف جنيه اليوم الجمعة

محافظة القاهرة: حالة وفاة و3 ناجين من عقارَي حدائق القبة المنهارين

مسئول إيراني رفيع المستوى: تصفير تخصيب اليورانيوم مرفوض قطعا

انهيار عقارين وتصدع ثالث بحدائق القبة، والإسعاف يدفع بـ 8 سيارات (فيديو وصور)

صراخ وبكاء، انهيار أهالي ضحايا عقاري حدائق القبة المنهارين (فيديو)

الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية بضغط من تراجع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية

خدمات

المزيد

لأصحاب المشروعات، كيف تحصل على إعفاء ضريبي قانوني؟

سعر طن الأرز الشعير العريض يسجل 17.700 ألف جنيه اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الجمعة 20-6-2025 بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 20-6-2025

المزيد

انفوجراف

أعلى 10 محافظات من حيث عدد السكان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر.. "أم كلثوم"، حفيدة الإمام الحسين، تُوفي أبناؤها كلهم في حياتها

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالوقوع في مشكلة

تفسير حلم الكنز في المنام وعلاقته بالرزق الوفير والمال الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إعلام إيراني يعلن بدء هجوم صاروخي جديد ضد الاحتلال الإسرائيلي