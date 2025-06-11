الأربعاء 11 يونيو 2025
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إصلاح خط مياه رئيسي في نبروه بالدقهلية (صور)

إصلاح خط الصرف، فيتو
إصلاح خط الصرف، فيتو

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة إصلاح كسر خط مياه الشرب الرئيسي المغذي لقرية بهوت والعزب التوابع لها بمركز ومدينة نبروه فورًا وعودة المياه فور الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر.

إصلاح كسر خط مياه الشرب الرئيسي المغذي لقرية بهوت والعزب

 وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف أن انقطاع المياه بقرية بهوت والعزب التوابع لها نتيجة حدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسي قطر 12 بوصة والمغذي للقرية من مرفق مياه بو عرصه.

 

أعمال  الصيانة تستغرق 4 ساعات

 كما أوضح المهندس خالد نصر أن أعمال  الصيانة تستغرق 4 ساعات تقريبًا تنتهي في تمام الساعه 5 عصر اليوم، نظرًا لكونه خط رئيسي يستدعي التعامل معه بحرص بالإضافة إلى احتمال وجود أي شبكات مرافق أثناء الحفر.

فرق العمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى قد باشرت عملها

وطمأن محافظ الدقهلية المواطنين أن فرق العمل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى قد باشرت عملها على الفور وتم البدء في أعمال إصلاح كسر الخط لتعود المياه إلى طبيعتها.

أرقام لتلقي الشكاوى 

وأكدت المحافظة تواصلها مع  المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي أي شكاوى لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة على الأرقام التالية: 0502316644-0502314880-0502327792 من التليفون الأرضى أو المحمول، وعلى رقم 114 من التليفون الأرضي.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي شائعات أو تلقي الأخبار والمعلومات الا من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة.  

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