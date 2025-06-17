محافظ الدقهلية يتابع سير امتحانات الثانوية الأزهرية بلجنة معهد نبروه (صور)

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، بجولة ميدانية لمتابعة سير امتحانات الثانوية الأزهرية، حيث تفقد لجان الامتحانات بمعهد نبروه الإعدادي الثانوي بنين، بحضور الدكتور محمد رشوان رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالدقهلية، والدكتور إبراهيم شبكة رئيس المدينة، ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظ المستمر على الوقوف على انتظام العملية الامتحانية وضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان.

محافظ الدقهلية يطمئن على انتظام لجان الثانوية الأزهرية بمعهد نبروه

ويضم المعهد 18 لجنة امتحانية، وتضم كل لجنة 16 طالبًا، حيث حرص المحافظ خلال جولته على المرور داخل بعض اللجان والاطمئنان على هدوء الأجواء وتوفر وسائل الراحة اللازمة للطلاب، كما استمع إلى بعض الطلاب حول مدى وضوح ورقة الأسئلة وتوافر سبل الدعم داخل اللجنة.

توفير المناخ الملائم للطلاب وتواجد الزائرة الصحية

وأكد المحافظ على أهمية توفير المناخ الملائم لأداء الطلاب، وتواجد الزائرة الصحية، مؤكدا على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات المنظمة للامتحانات، مع التأكيد على دور الملاحظين في التعامل الجاد والمسؤول لضمان سير الامتحانات في هدوء ونظام.

كما أشار محافظ الدقهلية إلى أهمية المتابعة المستمرة من قبل المسؤولين في المعاهد الأزهرية وتكثيف المرور على اللجان، مؤكدًا أن المحافظة على تواصل دائم مع قطاع المعاهد الأزهرية لحل أي معوقات قد تطرأ أثناء الامتحانات، وفي ختام جولته، وجه الشكر للقائمين على تنظيم الامتحانات، مشيدًا بمستوى الالتزام داخل اللجان، ومؤكدًا أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع أبنائنا الطلاب.

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