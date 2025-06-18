كرة اليد، منتخب مصر يهزم السعودية في أولى مبارياته ببطولة العالم للشباب

كرة اليد، حقق منتخب مصر لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، الفوز على نظيره السعودي، في أولى مباريات الفريق في بطولة العالم التي تستضيفها بولندا في نسختها الخامسة والعشرين خلال الفترة من 18 حتى 29 يونيو الجاري.

وتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز بنتيجة 35/30، علمًا بأن الفريق نجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 19/15.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني، نظيره البحريني في ثاني الجولات، في تمام الساعة الثالثة عصر غد الخميس.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثامنة التي تضم رفقته كل من، إسبانيا والبحرين والسعودية.

ويقود المنتخب المصري المدير الفني مجدي أبو المجد، وتضم قائمة الفريق كل من، يوسف ناجي إيميل، يوسف وليد أحمد، بلال إبراهيم مسعود، محمد مؤمن صفا، عمر مصطفى بركة، محمد عبد الغني عبد الغني، محمد صلاح محمود، عمر عدلان محمد، زياد مهند حشاد، محمد وائل عبد اللطيف، فراس مروان رجب، يوسف أحمد لولا، محمد عماد شعبان، زياد عبد الرحيم، ياسين محمد عبد المنعم، عمر هايمن يوسف، أحمد تغيان عبد الستار، معاذ عزب إبراهيم.

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