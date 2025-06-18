الأربعاء 18 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، منتخب مصر يهزم السعودية في أولى مبارياته ببطولة العالم للشباب

منتخب الشباب لكرة
منتخب الشباب لكرة اليد

كرة اليد، حقق منتخب مصر لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، الفوز على نظيره السعودي، في أولى مباريات الفريق في بطولة العالم التي تستضيفها بولندا في نسختها الخامسة والعشرين خلال الفترة من 18 حتى 29 يونيو الجاري.

وتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز بنتيجة 35/30، علمًا بأن الفريق نجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 19/15.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني، نظيره البحريني في ثاني الجولات، في تمام الساعة الثالثة عصر غد الخميس.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثامنة التي تضم رفقته كل من، إسبانيا والبحرين والسعودية.

ويقود المنتخب المصري المدير الفني مجدي أبو المجد، وتضم قائمة الفريق كل من، يوسف ناجي إيميل، يوسف وليد أحمد، بلال إبراهيم مسعود، محمد مؤمن صفا، عمر مصطفى بركة، محمد عبد الغني عبد الغني، محمد صلاح محمود، عمر عدلان محمد، زياد مهند حشاد، محمد وائل عبد اللطيف، فراس مروان رجب، يوسف أحمد لولا، محمد عماد شعبان، زياد عبد الرحيم، ياسين محمد عبد المنعم، عمر هايمن يوسف، أحمد تغيان عبد الستار، معاذ عزب إبراهيم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد بطولة العالم لكرة اليد مونديال كرة اليد مجدي أبو المجد بولندا

مواد متعلقة

كرة اليد، الزمالك يقترب من حسم صفقة لاعب سبورتنج قبل الأهلي

كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال الشباب

كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال الشباب

ستاد القاهرة يستضيف مباريات مصر في بطولة العالم لـ ناشئي اليد

الأكثر قراءة

اختفاء حاملة طائرات أمريكية عن أنظمة التتبع أثناء توجهها إلى الشرق الأوسط

رابط سريع، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في جميع المحافظات

بعد تصديق الرئيس، موعد تطبيق العلاوة والحافز الجديد للموظفين

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 18-6-2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

الإسماعيلي يقرر إحالة أحمد الشيخ للتحقيق بسبب الهجوم على الإدارة

حقيقة رحيل أحمد عبد القادر من الأهلي وانتقاله للزمالك

بأصوات مرعبة ودمار شامل، إيران تهدد الإسرائيليين وتطالبهم بالتخلي عن نتنياهو (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 18-6-2025

آخر تطورات سعر كيلو الألومنيوم اليوم الأربعاء 18-6-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 18-6-2025

المزيد

انفوجراف

عمرو موسى طالب بانعقاده فورا.. ماهو مجلس الأمن القومي المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة بالقراءات الشاذة؟، رد حاسم من دار الإفتاء

تفسير رؤية الفلوس الورق في المنام وعلاقتها بتجنب المشاكل والخلافات

ما هو الغثاء الأحوى؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية