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رياضة

كرة اليد، مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال الشباب

منتخب الشباب لكرة
منتخب الشباب لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، يستعد المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب تحت 21 عاما بقيادة المدير الفني مجدي أبو المجد، لخوض منافسات بطولة العالم للشباب، المقرر لها خلال الفترة من 18 وحتى 29 يونيو الجاري، في بولندا.  

مواعيد مباريات منتخب الشباب

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات موعدها كالتالي:  

مصر × السعودية - الأربعاء 18 يونيو | 3 عصرا

مصر × البحرين - الخميس 19 يونيو | 3 عصرا

مصر × إسبانيا - السبت 21 يونيو | 3 عصرا

ويلعب المنتخب الوطني ضمن منافسات المجموعة الثامنة رفقة منتخبات، السعودية والبحرين وإسبانيا. 

قائمة منتخب الشباب لكرة اليد

وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة كلا من: يوسف ناجي 
يوسف وليد - بلال مسعود - محمد مؤمن صفا - عمر مصطفى - محمد عبد الغني - محمد صلاح - عمر عدلان - زياد حشاد - محمد وائل - فراس مروان رجب - يوسف عبد الغني - محمد عماد أوكا - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد عبد المنعم - عمر هيمن - أحمد تغيان - معاذ عزب.

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