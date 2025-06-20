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تخفيضات تصل لـ 30% في أسواق اليوم الواحد بالدقهلية (صور)

سعر طبق البيض 100
سعر طبق البيض 100 جنيه، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع وتحظى بإقبال كبير بين المواطنين بسبب التخفيضات التي تصل إلى 30% في السلع ووصل سعر كرتونة البيض 100 جنيه.

كرتونة البيض بـ 100 جنيه في سوق اليوم الواحد بالمنصورة 
وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار انطلاق سوق اليوم الواحد، بشارع قناة السويس بالمنصورة، ومراكز ومدن المحافظة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، استجابة لطلب المواطنين، وتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، للمساهمة في رفع الأعباء، بالتنسيق مع وزارة التموين.

أسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%

وأكد محافظ الدقهلية، أن السلع المختلفة المعروضة بأسواق اليوم الواحد، تباع بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، وأثنى على الجهات المشاركة في تنظيم السوق، من الوحدات المحلية والمديريات الخدمية ولجان المتابعة

وأضاف المحافظ أنه إلى جانب سوق اليوم الواحد، ومن أجل توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، تم التوسع في منافذ أمان، ومستقبل مصر، ومنافذ ضد الغلاء، ومنافذ الخضروات والفاكهة، بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة.

زيادة كميات السلع المعروضة بما يواكب الزيادة في الطلب

من جهته أكد المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، أن السوق يعمل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ونظرا لإقبال المواطنين، يتم زيادة كميات السلع المعروضة بما يواكب الزيادة في الطلب، كما يتم بيع أنواع من اللحوم والدواجن المجمدة والبلدي، بالإضافة إلى منتجات منافذ بيع مستقبل مصر.

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