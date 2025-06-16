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ثقافة وفنون

"الإسكندرية بين الحقيقة ووهم التذكر"، في مركز جمال عبد الناصر الثقافي

ندوة الإسكندرية بين
ندوة الإسكندرية بين الحقيقة ووهم التذكر، فيتو

يستضيف مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، لقاءً ثقافيًا بعنوان "الإسكندرية بين الحقيقة ووهم التذكر في روايات عمرو عافية".

ويقام اللقاء مساء يوم الخميس الموافق 19 يونيو 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً، بمقر المركز الكائن في 12 شارع القنواتي، المتفرع من شارع مصطفى كامل، أمام البنك الأهلي فرع باكوس.

"الإسكندرية بين الحقيقة ووهم التذكر"، في مركز جمال عبد الناصر الثقافي

ويستضيف اللقاء الكاتب والروائي الدكتور عمرو عافية، الذي تتميز تجربته الأدبية بتناوله لمدينة الإسكندرية كبطل متخيل في أعماله. 

وتعتبر الإسكندرية في رواياته كيانًا حاضرًا وغائبًا في آنٍ واحد، حيث تتشابك فيها الذاكرة مع الحنين، والواقع مع الوهم.

ويقدم اللقاء الشاعر والكاتب المسرحي ميسرة صلاح الدين، الذي سيدير حوارًا مفتوحًا حول إبداعات عافية الروائية، مستكشفًا أبعاد الذاكرة الأدبية والتخييل السردي لـ"عروس البحر المتوسط".

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