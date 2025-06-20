وكيل تعليم الإسماعيلية يشيد بصاحبة كتاب "أغاني الطفولة السعيدة"

استقبل أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، المعلمة هناء محمد “معلمة رياض الأطفال” بمدرسة الفاروق عمر الابتدائية بإدارة فايد التعليمية، إحدى المعلمات المشاركات في مسابقة "100 معلم مبدع"، بحضور الدكتور أشرف العربي وكيل المديرية.

كتاب أغاني الطفولة السعيدة

وخلال مراسم الاستقبال أهدت المعلمة نسخة من كتابها الجديد بعنوان "أغاني الطفولة السعيدة"، لكل من وكيل الوزارة ووكيل المديرية، وذلك تقديرًا لدعمهما المستمر للمعلمين المبدعين، والذي يُعد ثمرة إبداعها ومشاركتها المتميزة في هذه المسابقة التي تهدف إلى إبراز المواهب التربوية والتعليمية، بإشراف سماح أحمد مدير إدارة التواصل ودعم المعلمين بالمديرية.

تطوير التعليم الإبداعي

وأشاد وكيل الوزارة بجهود المعلمة في تطوير أدوات التعليم الإبداعي بمرحلة رياض الأطفال بالإسماعيلية.

جانب من اللقاء، فيتو

تعزيز روح الابتكار لدى المعلمين

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية أن هذا النوع من المبادرات يعكس روح الابتكار التي تسعى الوزارة إلى تعزيزها بين المعلمين والمعلمات في مختلف المراحل التعليمية، وبخاصة مرحلة رياض الأطفال.

من جانبها، أعربت المعلمة عن شكرها وتقديرها لدعم الوزارة وتشجيعها للكوادر التعليمية المبدعة.

تطوير طرق التدريس بمرحلة رياض الأطفال

وأشارت إلى أن مشاركتها في مسابقة " 100 معلم مبدع" كانت دافعًا قويًا لها لخوض تجربة التأليف، والتي تتمنى أن تسهم في تطوير طرق التدريس وتحقيق بيئة تعليمية أكثر تفاعلًا ومتعة للأطفال.

مسابقة 100 معلم مبدع

يُذكر أن مسابقة " 100 معلم مبدع" تأتي في إطار خطط الوزارة لدعم الإبداع التربوي، وتحفيز المعلمين والمعلمات على تطوير محتوى تعليمي غير تقليدي يواكب مستجدات العملية التعليمية الحديثة.

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