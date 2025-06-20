أغنية "حرمت أحبك" تصدم مايا دياب

طرحت المطربة اللبنانية مايا دياب عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب فيديو كليب "حرمت أحبك"، الذي تعيد من خلاله تقديم أغنية "حرمت أحبك" الشهيرة لوردة الجزائرية، بتوزيع جديد على إيقاع الهوس، وبرؤية مختلفة.

أغنية "حرمت أحبك" تعتبر من أشهر أغنيات وردة الحديثة، وهي من كلمات عمر بطيشة، وألحان صلاح الشرنوبي.

في هذا السياق، تلقت “مايا”، صدمة عقب طرح الأغنية، وذلك بعد تحقيق الأغنية ما يقرب من 50 ألف مشاهدة فقط في يوم واحد، كما تعرضت لانتقادات حادة من جمهورها ومتابعيها.

وتقول كلمات أغنية "حرمت أحبك":

حرمت أحبك ما تحبنيش

وابعد بقلبك وسيبني أعيش

ولا تشاغلني ولا تحايلني

بعد اللي قلته واللي عملته

حرمت أحبك ما تحبنيش

ظلمت قلبي وتقول بريء

وسايبني وحدي وسط الطريق

عايز حياتك وذكرياتك

عشان ما تخسرش أي شيء

ما اعرفش انت حبيتني ليه

ولا أنت حبيتني ولا ايه

ولا أنت فاكر أن أنت قادر

وقلبي ملكك تحكم عليه".

على الجانب الآخر، أحيت مايا دياب، في وقت سابق حفلًا غنائيًّا في أمستردام، وسط حضور جماهيري كبير، لتجدد نشاطها الفني بعد إحيائها مؤخرًا عددًا من الحفلات.

حفل مايا دياب في أمستردام

وقدمت مايا دياب خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها الشهيرة، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير مع رقصها على المسرح.

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