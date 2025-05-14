مايا دياب تحيي حفلا في البحرين 29 مايو

تحيي الفنانة اللبنانية مايا دياب حفلًا في العاصمة البحرينية المنامة يوم 29 مايو الجاري.

ومن المقرر أن تطرح تذاكر الحفل خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًّا كبيرًا.

وفي وقت سابق أحيت مايا دياب حفلًا غنائيًّا في أمستردام، وسط حضور جماهيري كبير، لتجدد نشاطها الفني بعد إحيائها مؤخرًا عددًا من الحفلات.

حفل مايا دياب في أمستردام

وقدمت مايا دياب خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها الشهيرة، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير مع رقصها على المسرح.

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