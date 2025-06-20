تجديد حبس عامل بتهمة سرقة عدادات الكهرباء من مدرسة بالبساتين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عامل بمدرسة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة عدد من الأجهزة الكهربائية من داخل المدرسة محل عمله بـمنطقة البساتين.



سرقة أجهزة كهربائية من داخل مدرسة بالبساتين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة البساتين يفيد بضبط عامل "بإحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة عدد من الأجهزة الكهربائية من داخل المدرسة محل عمله.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها في محل سكنه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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