صفقات كبرى لمصر للطيران من معرض باريس.. انضمام 6 طائرات جديدة من طراز إيرباص.. شراء 12 محركا إضافيا.. الجدول الزمني لتسليم 18 طائرة بوينج

نجحت شركة مصر للطيران في حصد العديد من الصفقات الكبرى على هامش فعاليات معرض باريس الدولى للطيران، استكمالًا لرؤية مصر للطيران الطموحة لدعم أسطولها الجوى بأحدث الطرازات وتوسيع قدراتها التشغيلية بما يتماشى مع خطط النمو المستقبلي.

انضمام 6 طائرات جديدة من طراز إيرباص

وأعلنت مصر للطيران عن توقيع اتفاقية مع شركة "إيرباص" العالمية، لانضمام 6 طائرات جديدة من طراز A350-900، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الطائرات التي تعاقدت عليها الشركة من هذا الطراز إلى 16 طائرة.

وخلال مراسم التوقيع، قال الطيار الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة لمصر للطيران: "نعمل باستمرار على تطوير أسطولنا الجوى وتقديم تجربة سفر أكثر راحة واستدامة".

وأشار إلى أن التعاون مع أيرباص يأتي امتدادًا لعلاقات تاريخية متميزة بين الجانبين، والتي تمتد لعدة عقود شهدت خلالها العديد من الصفقات والشراكات الناجحة في مجال صناعة الطيران، وكان آخرها هذه الاتفاقية الجديدة التى تم الإعلان عنها اليوم، مما يعكس مدى التزامنا بتوفير طائرات حديثة ذات كفاءة تشغيلية وبيئية عالية، وأضاف عادل أن هذه الخطوة ستمكننا من تلبية الطلب المتزايد على الرحلات طويلة المدى، وتتوافق مع خطط التوسع فى شبكة خطوطتنا الجوية خلال السنوات الخمس القادمة، وتدعم في الوقت ذاته جهود قطاع الطيران المدنى المصرى فى الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز التوجه نحو طيران أكثر استدامة.

وتتمتع طائرات إيرباص A350-900 بمقصورة الفضاء المميزة التي أطلقتها إيرباص، والتي توفر حجرات واسعة للأمتعة ومقاعد عريضة، وأسقف عالية، وإضاءة محيطية هادئة، مما يضمن أقصى درجات الراحة للركاب، كما تتمتع بقدرة على العمل بمزيج وقود طيران مستدام بنسبة 50%، وتسعى أيرباص إلى تشغيل جميع طائراتها بوقود الطيران المستدام بنسبة 100% بحلول عام 2030.

شراء 12 محركا إضافيا لـ6 طائرات

وتمكنت مصر للطيران من عقد تعاون جديد مع شركة (Rolls-Royce) لشراء 12 محركًا من طراز Trent XWB-84، لتشغيل 6 طائرات جديدة من طراز إيرباص A350-900، ليرتفع بذلك إجمالي طلبات مصر للطيران من هذا الطراز إلى 32 محركًا وذلك خلال فاعليات معرض باريس الدولي للطيران.

وينص الاتفاق علي قيام Rolls Royce بتولي مسؤولية الصيانة الكاملة للمحركات من خلال برنامجها الشامل "TotalCare".

وقال الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إن مصر للطيران تعتز بشراكتها مع شركة Rolls-Royc العالمية، وتسعى إلى توسيع هذا التعاون من خلال توقيع تعاقد TotalCare لمحركات Trent XWB-84، والذي يُعد من أكثر المحركات كفاءة وتطورًا في صناعة الطيران، كما يعكس هذا الاتفاق التزام مصر للطيران بالحفاظ على أعلى معايير الكفاءة التشغيلية، ويتناسب مع رؤية الشركة نحو أسطول أكثر كفاءة واستدامة.

ويُعد محرك Trent XWB-84 أفضل محرك لطائرات البدن العريض على مستوى العالم، حيث صُمم وهُندس خصيصًا لطائرات إيرباص A350-900، ويحقق أقل معدلات استهلاك للوقود بين نظرائه، وتقدّم النسخة المطورة "EP" من هذا المحرك توفيرًا إضافيًا في استهلاك الوقود بنسبة 1%، أي ما يعادل 5 ملايين دولار سنويًا للأسطول متوسط الحجم، ويوفر برنامج TotalCare لعملاء رولز رويس ضمانًا تشغيليًا من خلال نقل مخاطر الصيانة ومدة الاستخدام الفعلية من العميل إلى الشركة، بدعم من نظام متقدم لمراقبة صحة المحركات، مما يعزز موثوقية وكفاءة وتوافر المحركات للتشغيل.

شركات إيجار الطائرات

كما عقد الطيار أحمد عادل اجتماعًا مع مسؤولي شركة Boeing، وذلك لبحث مستجدات التعاون، وخلال الاجتماع، تم استعراض الجدول الزمني لتسليم عدد 18 طائرة من طراز بوينج B737-800 ماكس، وقد ناقش الجانبان التفاصيل الفنية واللوجستية المتعلقة بتسليم الطائرات، هذا ومن المقرر أن تبدأ مصر للطيران في استلام أولى هذه الطائرات في بداية عام 2026.

وبحث الطيار أحمد عادل مع مسؤولي شركة Flight Safety المتخصصة في أجهزة الطيران التمثيلى إمكانية تزويد مصر للطيران بأجهزة طيران تمثيلي (Full Flight Simulators) خاصة بالطائرات الجديدة التي تعتزم الشركة استلامها، من طرازات A350 و B737 Max ووفقًا لرؤية مصر للطيران، وتم كذلك طلب عروض فنية لأجهزة طيران تمثيلى خاصة بطائرات A320neo، لدراستها في إطار خطة الشركة المستقبلية لتحديث وتوسيع قدراتها التدريبية.

واختُتمت اللقاءات باجتماع مع شركة CFM International، حيث تم مناقشة تأمين تشغيل المحركات المركبة على طراز B737MAX وشراء المحركات الاحتياطية اللازمة لتأمين التشغيل، وكذا مناقشة رفع كفاءة قدرة ورشة المحركات من طراز CFM LEAP 1B لطراز B737MAX.

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