نسرين جعيصة رئيسًا لقطاع الأسواق الحرة بشركة مصر للطيران للسياحة

أصدر الطيار أحمد عادل - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران قرارًا بتكليف نسرين عزت محمد بدر جعيصة للقيام بأعمال رئيس قطاع الأسواق الحرة بشركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة.



وجدير بالذكر أن نسرين محمد عزت بدر جعيصة شغلت عدة مناصب أخرها منصب مدير عام الإدارة العامة للفروع بقطاع الأسواق الحرة بشركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك) والأسواق الحرة.

وفي سياق آخر أعلنت مصر للطيران عن تعاون جديد مع شركة (Rolls-Royce) لشراء 12 محركًا من طراز Trent XWB-84، لتشغيل 6 طائرات جديدة من طراز أيرباص A350-900، ليرتفع بذلك إجمالي طلبات مصر للطيران من هذا الطراز إلى 32 محركًا وذلك خلال فاعليات معرض باريس الدولي للطيران.

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