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مصر للطيران تنظم اليوم 11 رحلة جوية لعودة الحجاج

الحجاج في مطار القاهرة،
الحجاج في مطار القاهرة، فيتو
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تنظم مصر للطيران الناقل الوطني المصري اليوم الجمعة 20 يوليو 2025 عدد 11 رحلة جوية بواقع:
4 رحلات جدة - القاهرة.  
 رحلة جدة - باماكو. 
6 رحلات المدينة المنورة - القاهرة، وذلك لعودة حجاج بعثة الداخلية والتضامن والسياحة والأوقاف وحجاج قرعة الفيوم والقليوبية ومطروح وتضامن الفيوم وبنى سويف، وحجاج دولة مالي والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة.

 

تواصل شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري جسرها الجوي لإعادة حجاج بيت الله الحرام، حيث نظمت الشركة امس الخميس 19 يوليو 2025 عدد 13 رحلة جوية.

 

مصر للطيران تسير 13 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام

ونظمت مصر للطيران  13 رحلة جوية لإعادة  حجاج بعثة الداخلية والتضامن والسياحة وحجاج قرعة الجيزة وكفر الشيخ والفيوم والإسماعيلية ودمياط وبنى سويف، وحجاج دولة مالي وحج الأفراد والأجانب والسياحة والترانزيت والعمل والإقامة، كالتالي:

7 رحلات جدة - القاهرة.
رحلة جدة - باماكو. 
5 رحلات المدينة المنورة - القاهرة.  

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