بوتافوجو يكتب التاريخ في مونديال الأندية.. الفريق البرازيلي يصعق باريس سان جيرمان ويضمن الصعود لدور الـ16.. وتعليق غريب من إنريكي

حقق فريق بوتافوجو البرازيلي فوزا تاريخيا على باريس سان جيرمان بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب روز بول فجر اليوم ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًّا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذا الفوز يضمن فريق بوتافوجو الصعود لدور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية، ويعد أول فريق ببطولة كأس العالم للأندية يحقق 6 نقاط في البطولة منذ انطلاقها.

تصريحات لويس انريكي

وقال لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان في تصريحات عقب المباراة: بوتافوجو هو أفضل فريق واجهناه هذا الموسم فقد دافعوا بشكل جيد ويستحقون الفوز.

وقال إنريكي: أتيحت لنا فرص جيدة بالشوط الأول ولكن دفاع بوتافوجو تصدى لها.

ترتيب المجموعة الثانية في كأس العالم للأندية بعد انتهاء الجولة الثانية

وجاء ترتيب مجموعة باريس سان جيرمان من كأس العالم للأندية 2025 بعد نهاية مباريات الجولة الثانية كما يلي:-

1- بوتافوجو (6 نقاط)

2- باريس سان جيرمان (3 نقاط)

3- أتلتيكو مدريد (3 نقاط)

4- سياتل ساوندرز (صفر)

وفاز أتلتيكو مدريد على حساب سياتل ساوندرز الأمريكي بثلاثة أهداف لهدف.

ورغم الفوز، فإن فريق بوتافوجو لمس الكرة داخل منطقة سان جيرمان 3 مرات فقط مقابل 32 مرة لباريس داخل منطقته.

أرقام باريس سان جيرمان ضد بوتافوجو

75 % نسبة الاستحواذ

680 تمريرة ناجحة

80 % دقة التمرير في منطقة الخصم

16 تسديدة و2 على المرمى

7 تسديدات من داخل منطقة الجزاء

40 % من اللعب تمركز في مناطق الخصم.

32 لمسة في منطقة جزاء الخصم

تفاصيل المباراة

وسجل برادلي باركولا في شباك بوتافوجو ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل.

واستمرت محاولات باريس سان جيرمان من أجل إحراز هدف التعادل ولكن هناك تكتل دفاعي كبير من فريق بوتافوجو.

ومع الدقيقة 72 لعب أشرف حكيمي عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس تصدى لها.

وجاء الهدف عن طريق إيجور جيسوس الذي سدد الكرة قوية في مرمى باريس سان جيرمان مع الدقيقة 36.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام بوتافوجو

حراسة المرمي: دوناروما.

خط الدفاع: حكيمي – بيرالدو – باتشو – لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: زائير ايميري – فيتينها – مايولو.

خط الهجوم: راموس – ديزيري دوي – كفارتسخيليا.

تشكيل بوتافوجو أمام باريس سان جيرمان

واكتسح باريس سان جيرمان فريق أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الثانية في مونديال الأندية وحقق بوتافوجو البرازيلي بنفس الجولة فوزًا صعبًا على سياتل ساوندرز الأمريكي، بنتيجة 2/1.

باريس سان جيرمان الأقوى أوروبيا

برباعية أتلتيكو مدريد أصبح فريق بي إس جي أعلى فريق أوروبي بين الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى تسجيلا للأهداف.



وتفوق سان جيرمان على برشلونة الذي سجل 102 هدف تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك هذا الموسم.

وبفوزه العريض على أتلتيكو مدريد، وسع بي إس جي الفارق مع برشلونة بعدما رفع رصيده إلى 105 أهداف.

مواعيد مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول في كأس العالم للأندية 2025

23 يونيو: سياتل ساوندرز ضد باريس سان جيرمان (10 مساءً بتوقيت القاهرة).

23 يونيو: أتلتيكو مدريد ضد بوتافوجو (10 مساءً بتوقيت القاهرة).

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