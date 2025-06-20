إنريكي يبرر هزيمة باريس سان جيرمان: بوتافوجو أفضل فريق واجهناه هذا الموسم

كأس العالم للأندية 2025، علق لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، على الخسارة أمام بوتافوجو البرازيلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب روز بول ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًّا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال إنريكي في تصريحات عقب المباراة: بوتافوجو هو أفضل فريق واجهناه هذا الموسم فقد دافعوا بشكل جيد ويستحقون الفوز.

وقال إنريكي: اتيحت لنا فرص جيده بالشوط الاول ولكن دفاع بوتافوجو تصدى لها.

وسقط باريس سان جيرمان الفرنسي في فخ الخسارة أمام بوتافوجو البرازيلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب روز بول ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًّا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل باركولافي شباك بوتافوجو ولكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل.

واستمرت محاولات باريس سان جيرمان من أجل إحراز هدف التعادل ولكن هناك تكتل دفاعي كبير من فريق بوتافوجو.

ومع الدقيقة 72 لعب أشرف حكيمي عرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس تصدى لها.

وجاء الهدف عن طريق إيجور جيسوس الذي سدد الكرة قوية في مرمى باريس سان جيرمان مع الدقيقة 36.

وما زال يحاول لاعبو باريس سان جيرمان في إحراز أي هدف لترجمة سيطرتهم على المباراة حتى الآن.

ومع الدقيقة 20 سدد كفاراتسخيليا كرة قوية أرضية، ولكن اصطدمت في الحائط البشري لفريق بوتافوجو وخرجت إلى ركلة ركنية لباريس سان جيرمان.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام بوتافوجو

حراسة المرمي: دوناروما.

خط الدفاع: حكيمي – بيرالدو – باتشو – لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: زائير ايميري – فيتينها – مايولو.

خط الهجوم: راموس – ديزيري دوي – كفارتسخيليا.

تشكيل بوتافوجو أمام باريس سان جيرمان

واكتسح باريس سان جيرمان فريق أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة الثانية في مونديال الأندية وحقق بوتافوجو البرازيلي بنفس الجولة فوزًا صعبًا على سياتل ساوندرز الأمريكي، بنتيجة 2/1.

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