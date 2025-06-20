قتيل و18 مصابا وحريق بشركة مايكروسوفت جراء القصف الإيراني على بئر السبع

أفادت وسائل إعلام عبرية، باندلاع النيران بعد سقوط صاروخ إيراني على بئر السبع دون اعتراضه.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يعمل في موقع ورد منه تقرير عن سقوط صاروخ إيراني.

وأشارت حصيلة أولية بحسب القناة 12 الإسرائيلية:، إلى سقوط قتيل وإصابة 18 شخصًا جراء القصف الإيراني على بئر السبع.

ودوت صفارات الإنذار في إسرائيل قبل قليل للتحذير من هجوم صاروخي إيراني جديد، وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن الجيش رصد هجومًا صاروخيًّا من إيران.



وأفادت الجبهة أن صفارات الإنذار دوت في مناطق جنوب إسرائيل بعد وقت قصير من رصد الهجوم، فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن منظومات الدفاع الجوي تعمل حاليًّا على اعتراض الصواريخ.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حريقًا نشب قيل إنه في مكان سقوط الصاروخ واحتراق العديد من السيارات المركونة في المكان عقب إطلاق الصواريخ من إيران، بما في ذلك في بئر السبع ونيفاتيم ورهط.

كما ظهر في اللقطات مبنى لشركة "مايكروسوفت" ما يعيد للأذهان ما تصرح به طهران بعد كل ضربة على إسرائيل بأنها تستهدف مراكز ومقرات علمية واستخباراتية تابعة أو تعمل لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وصرح متحدث باسم الاحتلال قائلًا: "رصد جيش الدفاع إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل قبل قليل. وتعمل أنظمة الدفاع على اعتراض هذا التهديد.

وأضاف: "عليكم دخول المناطق المحمية فور تلقي الإنذار، والبقاء فيها حتى إشعار آخر. ولن يسمح بالخروج من المنطقة المحمية إلا بعد تلقي تعليمات صريحة. وعليكم مواصلة العمل وفق تعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وعقب تقييم الموقف، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل أنه "يُسمح الآن بمغادرة المساحات المحمية". مشيرة إلى أن وحدات البحث والإنقاذ التابعة للجيش الإسرائيلي تقوم بعمليات في موقع تلقت فيه بلاغًا عن سقوط قذيفة.

وأكدت على الجمهور الاستمرار في اتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

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