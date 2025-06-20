الحرس الثوري الإيراني يعلن موجة جديدة من الهجمات الصاروخية ضد أهداف عسكرية وصناعية في حيفا وتل أبيب

أعلن الحرس الثوري الإيراني بداية موجة جديدة من الهجمات الصاروخية ضد أهداف عسكرية ومراكز صناعية تابعة للصناعة العسكرية للكيان الصهيوني في مدينتي حيفا وتل أبيب.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن الحرس الثوري الإسلامي أعلن في بيان: إن الموجة الجديدة من هجمات المسيرات والصواريخ ضد أهداف عسكرية ومراكز صناعية تابعة للصناعة العسكرية بدأت على حيفا وتل أبيب.

كما كشفت القوات المسلحة في إيران، عن قائمة الأهداف العسكرية الإستراتيجية والحساسة التي استهدفتها بالقصف الصاروخي على إسرائيل، خلال الموجة الصاروخية الأخيرة، يوم الخميس.

وبحسب ما أوردته وكالة "مهر" الإيرانية، حول تفاصيل الهجوم وبنك الأهداف، كان "الهدف الرئيسي من الهجوم هو مقر القيادة والسيطرة والاستخبارات الكبرى في جيش الاحتلال الإسرائيلي (IDF C4I).

وشملت الأهداف الإسرائيلية التي طالها القصف الإيراني "المعسكر الاستخباري التابع للجيش داخل مجمع التكنولوجيا (غاڤ-يام)، والذي يقع بالقرب من أحد المستشفيات"، وفق الوكالة.

وقالت الوكالة إن "هذه المراكز تضم آلاف العناصر العسكرية، وأنظمة القيادة الرقمية، وعمليات الحرب السيبرانية، وأنظمة القيادة والسيطرة والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (C4ISR) التابعة للجيش الإسرائيلي".

وذكرت الوكالة أن "الحرس الثوري أعلن بداية موجة جديدة من الهجمات الصاروخية ضد أهداف عسكرية ومراكز صناعية تابعة للصناعة العسكرية الإسرائيلية في مدينتي حيفا وتل أبيب".

وأشارت إلى أن "عملية المسيرات الإيرانية استمرت الخميس بأكثر من 100 نوع من الطائرات القتالية والانتحارية ضد أهداف عسكرية، وخاصة أنظمة الدفاع الجوي المضادة للصواريخ في حيفا وتل أبيب".

وأكدت وكالة "مهر" أن "الاستهداف الصاروخي التصاعدي للأهداف العسكرية والصناعة العسكرية الإسرائيلية على جدول الأعمال"، حسب تعبيرها.

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