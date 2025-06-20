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ينشطر إلى شظايا قاتلة، سلاح إيراني جديد يرعب إسرائيل بعد إصابته منطقة غوش دان

صاروخ إيراني انقسم
صاروخ إيراني انقسم إلى شظايا قاتلة، فيتو

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن أحد الصواريخ التي أطلقتها إيران صباح الخميس نحو تل أبيب، كان مكونًا من عدة صواريخ صغيرة انفجرت في مواقع متفرقة.

ونقلت الإذاعة عن مصدرين أمنيين لم تسمهما أن "أحد الصواريخ التي أُطلقت من إيران هذا الصباح، وسقط في منطقة غوش دان (تل أبيب الكبرى) مكون من عدة صواريخ أصغر حجمًا، والتي تناثرت إلى مواقع متعددة عند انفجارها".

وأوضح المصدران أن الجيش الإسرائيلي يفحص ما إذا كان "الصاروخ يحتوي على رأس حربي عنقودي، ينقسم إلى ذخائر صغيرة عند الانفجار".

وأشارا إلى أن الجيش أرسل فرقا مختصة في "التخلص من القنابل" إلى مواقع السقوط المختلفة، لإجراء التحقيقات والتأكد من نوع الصاروخ المطلق.

وأصيب 271 إسرائيليًّا، بينهم 4 بجروح خطرة، في الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل صباح الخميس، في سياق تبادل القصف بين البلدين المستمر منذ الجمعة، وفق قناة 12 الإسرائيلية الخاصة.

وصباح الخميس، أطلقت إيران عشرات الصواريخ على مناطق في وسط وجنوبي إسرائيل، في أعنف هجوم إيراني منذ بدء التصعيد بين الطرفين.

وخلفت الضربات الإسرائيلية على إيران 224 قتيلًا على الأقل منذ 13 يونيو، بحسب حصيلة رسمية، فيما قتل 25 شخصًا في إسرائيل بسبب سقوط الصواريخ والمسيرات الإيرانية، وفق الحكومة.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تطورًا نوعيًّا وخطيرًا في طبيعة الصراع القائم منذ سنوات بين إسرائيل وإيران، حيث انتقل الطرفان من "حرب الظل" التي كانت تعتمد على الضربات السيبرانية، والاغتيالات، والضربات الجوية المحدودة، إلى مواجهة عسكرية شبه مباشرة بدأت في 13 يونيو، وأسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى في كلا الجانبين.

وترى إسرائيل في البرنامج النووي الإيراني تهديدًا وجوديًّا، وتسعى لمنع طهران من امتلاك قدرات نووية، سواء عبر العقوبات أو العمليات العسكرية الاستخباراتية.

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