إعلام عبري: اندلاع النيران في بئر السبع جراء سقوط صاروخ إيراني دون اعتراضه

أفادت وسائل إعلام عبرية، باندلاع النيران بعد سقوط صاروخ إيراني على بئر السبع دون اعتراضه.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يعمل في موقع ورد منه تقرير عن سقوط صاروخ إيراني.

ودوت صفارات الإنذار في إسرائيل بسبب هجوم صاروخي إيراني جديد.

وأفادت وسائل إعلام بدوي صافرات الإنذار في القدس ووسط إسرائيل والنقب.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، رصد موجة جديدة من الصواريخ أطلقت من إيران تجاه عدة مناطق داخل إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن التقديرات الأولية تشير إلى أن صفارات الإنذار دوت في مناطق البحر الميت، وغرب لخيش، وغرب النقب، ومحيط غزة، ووسط وجنوب النقب، تحسبًا لاحتمال سقوط الصواريخ في تلك المناطق.

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