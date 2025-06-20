ميسي بعد الفوز على بورتو: نتيجة مباراة الأهلي أصابتنا بالحسرة

اعترف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي أن مباراة افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 أمام النادي الأهلي أشعرته بالحسرة وزملاءه بعد أن كانوا ينتظرون تحقيق نتيجة إيجابية وتقديم مستوى لافت وفق قوله.

وعقب فوز إنتر ميامي على بورتو البرتغالي أمس الخميس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس العالم للأندية، أعرب الأسطورة ليونيل ميسي في تصريحات نقلتها شبكة "إي أس بي آن" (ESPN)، عن سعادته الكبيرة بالفوز خصوصا أنه جاء بعد نتيجة مخيبة للآمال بالتعادل مع الأهلي، في المباراة الأولى.

مباراة الأهلي وإنتر ميامي

وقال النجم الأرجنتيني: "شعرنا بالحسرة بعد فشلنا في الفوز بالمباراة الأولى، لذلك كان الانتصار على بورتو أكثر من ضروري لنتمسك بأملنا في التأهل لأن أية نتيجة خلاف الفوز كانت ستبعدنا عن المنافسة".

وأضاف: "إنتر ميامي يريد المنافسة بقوة في بطولة كأس العالم للأندية وتقديم صورة جيدة عن الفريق وعن الدوري الأمريكي للمحترفين، ورغم أننا لم نقدم أداءً جيدًا أمام بورتو، في الشوط الأول من المباراة إلا أننا استفقنا بشكل حاسم في الفترة الثانية.

وأشار ميسي إلى أن قلة خبرة لاعبي إنتر ميامي، جعلتهم يكتفون بأداء خجول خلال الشوط الأول ضد بورتو.

حول هدفه الرائع من ركلة حرة مباشرة في شباك بورتو في الشوط الثاني، قال ميسي: "الركلة الثابتة التي جاء منها الهدف كانت قريبة من المرمى فقررت أن أجرب حظي، وأسدد بالقرب من القائم، حالفني الحظ في دقة التنفيذ، وتسجيل الهدف الذي منح إنتر ميامي "3 نقاط" ثمينة للغاية".

ويحتاج إنتر ميامي إلى الفوز أو التعادل لضمان المرور للدور الثاني من البطولة، كما أن الخسارة أمام بالميراس قد تمنحه التأهل أيضا في حال تعادل الأهلي المصري أو خسر أمام بورتو البرتغالي.

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