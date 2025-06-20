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رياضة

كأس العالم للأندية، ميسي يهدد عرش رونالدو

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

كأس العالم للأندية، أحرز الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، هدفه الأول في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية، والذي جاء من ركلة حرة في الدقيقة 54 أمام بورتو البرتغالي.

ووصل ميسي بذلك إلى هدفه السادس، في تاريخ مشاركاته بمونديال الأندية، ليقفز لوصافة قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة.

وتساوى صاحب الـ37 عامًا وكريم بنزيما وجاريث بيل، متأخرين جميعًا عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، صاحب الصدارة برصيد 7 أهداف.


كما ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن ميسي وصل الليلة لهدفه الـ50 بقميص إنتر ميامي، بعد 61 مباراة خاضها مع الفريق الأمريكي في مختلف البطولات.

 

ويتواجد إنتر ميامي رفقة بورتو مع الأهلي وبالميراس البرازيلي في المجموعة الأولى لمونديال الأندية 2025.

 

وقلب إنتر ميامي الأمريكي الطاولة ضد بورتو البرتغالي بنتيجة 1/2 في المباراة التي جمعتهما مساء  الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.  

 

وكان الإسباني سامو أحرز هدف بورتو في شباك إنتر ميامي في الدقيقة 8 من ضربة جزاء.

 

وفي الشوط الثاني تعادل إنتر ميامي بالهدف الأول عن طريق تيلاسكو سيجوفيا بالدقيقة 47 وجاء الهدف بعد عدة تمريرات وصلت عند مارسيلو وإيجاندت وأرسلها عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء قابلها تيلاسكو سيجوفيا بتسديدة قوية إلى داخل الشباك.

 

وأضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني والتقدم بالدقيقة 54، وجاء الهدف من ضربة ثابتة بصورة رائعة مرت على يمين حارس بورتو إلى داخل الشباك.

 

تشكيل إنتر ميامي ضد بورتو

حراسة المرمى: أوسكار أوستاري.

خط الدفاع: مارسيلو ويجاند، إيان فراي، ماكسيميليانو فالكون، نواه ألين.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، بنيامين كريماشي، تاديو أليندي.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، تيلاسكو سيجوفيا.

 

تشكيل بورتو أمام إنتر ميامي

كلاوديو راموس، فيرنانديز، زي بيدرو، ماركانو، جواو ماريو، ألان فاريلا، جابرييل فيجا، فرانشيسكو مورا، فابيو فييرا، رودريجو مورا، سامو. 

 

ترتيب مجموعة الأهلي بعد الجولة الثانية 

1- بالميراس 4 نقاط. 

2- إنتر ميامي 4 نقاط. 

3- بورتو نقطة.

4- الأهلي نقطة واحدة.

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