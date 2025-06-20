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ثقافة وفنون

خالد الصاوي يدخل في أزمات مع أمير كرارة بفيلم الشاطر

خالد الصاوي، فيتو
خالد الصاوي، فيتو

يشارك الفنان خالد الصاوي ضمن أحداث فيلم الشاطر مع الفنان أمير كرارة ويلعب شخصية رئيس عصابة، ويدخل في أزمات ومشاكل مع أمير كرارة ضمن أحداث العمل.

ويخوض الفنان أمير كرارة خلال موسم الصيف السينمائي بفيلم “الشاطر” الذى يلعب من خلاله شخصية مهمة لم يقترب منها من قبل، حيث يقوم بتقديم شخصية الدوبلير لمشاهد الأكشن والخطيرة للنجوم، ومن المفترض أن يشارك في أحد الأعمال خلال الفيلم، ويتعرف خلالها على هنا الزاهد التي تعمل في سيرك، وتنشأ بينهما قصة حب.

 

ظهور أمير كرارة بشخصيته الحقيقية

يظهر أمير كرارة خلال العمل بشخصيته الحقيقية في أحد المشاهد التي يقدمها ضمن عمل سينمائي، فيما يتم عرض العمل يوم 10 يوليو المقبل.

أبطال فيلم الشاطر

فيلم "الشاطر" من تأليف: أحمد الجندى وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، محمد القس، أحمد عصام السيد، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف خالد الصاوى.

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خالد الصاوي أمير كرارة فيلم الشاطر اخبار الفن

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