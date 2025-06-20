ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على بورتو في مونديال الأندية (فيديو)

قلب إنتر ميامي الأمريكي الطاولة ضد بورتو البرتغالي بنتيجة 1/2 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويتواجد انتر ميامي رفقة بورتو مع الأهلي وبالميراس البرازيلي.

وكان الإسباني سامو هدف بورتو في شباك إنتر ميامي في الدقيقة 8 من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني تعادل إنتر ميامي بالهدف الأول عن طريق تيلاسكو سيجوفيا بالدقيقة 47 وجاء الهدف بعد عدة تمريرات وصلت عند مارسيلو وايغاندت وارسلها عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء قابلها تيلاسكو سيغوفيا بتسديدة قوية الى داخل الشباك.

وأضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني والتقدم بالدقيقة 54، وجاء الهدف من ضربة ثابتة بصورة رائعة مرت على يمين حارس بورتو إلى داخل الشباك.

53' ARE YOU NOT ENTERTAINED? 🐐



Messi scores a GORGEOUS free kick goal and @InterMiami are now leading 2-1 versus @FCPorto!



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تشكيل إنتر ميامي ضد بورتو

حراسة المرمى: أوسكار أوستاري.

خط الدفاع: مارسيلو ويجاند، إيان فراى، ماكسيميليانو فالكون، نواه ألين.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، بنيامين كريماشي، تاديو أليندي.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز، تيلاسكو سيجوفيا.

تشكيل بورتو أمام إنتر ميامي

كلاوديو راموس، فيرنانديز، زي بيدرو، ماركانو، جواو ماريو، ألان فاريلا، جابرييل فيجا، فرانشيسكو مورا، فابيو فييرا، رودريجو مورا، سامو.

وبهذه النتيجة يحتل إنتر ميامي المركز الثاني في المجموعة الأولي برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن بالميراس ويليه بورتو في المركز الثالث ثم الأهلي في المركز الرابع رلكل منهما نقطة واحدة.

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