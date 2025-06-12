رونالدو الأبرز، 7 لاعبين حصدوا لقب كأس العالم للأندية مع فريقين مختلفين

تمكن سبعة لاعبين من رفع لقب كأس العالم للأندية مع أندية مختلفة، وذلك قبل ساعات من انطلاق النسخة الجديدة لـ مونديال الأندية 2025 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقيا.

ويقام كأس العالم للأندية 2025 خلال الفترة من 15 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

لاعبون حققوا كأس العالم للأندية مع فريقين مختلفين

حارس المرمى البرازيلي ديدا مع (كورينثيانز وميلان)، والبرازيلي دانيلو مع (ساو باولو وكورنثيانز)، والإسباني تياجو ألكانتارا مع (برشلونة وبايرن ميونخ)، والألماني توني كروس مع (بايرن ميونخ وريال مدريد)، والأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مع (مانشستر يونايتد وريال مدريد)، والسويسري شيردان شاكيري مع (بايرن ميونخ وليفربول) والكرواتي ماتيو كوفاسيتش مع (ريال مدريد وتشيلسي).

الأهلي الأكثر مشاركة عربيا وأفريقيا والثاني عالميا

يعد فريق النادي الأهلي الاول عربيًّا وأفريقيًّا والثاني عالميًا في حيث عدد المشاركات ببطولة كأس العالم للأندية.

وشارك نادي القرن الأفريقي في 9 نسخ سابقة لكأس العالم للأندية وتعد مشاركته العاشرة في نسخة 2025.

ويتفوق أوكلاند سيتي على الاهلي في عدد المشاركات حيث سيخوض النسخة الثانية عشر له.

ويعد الأهلي أول فريق عربي يخوض كأس العالم للأندية في 4 نسخ متتالية.

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