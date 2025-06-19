الجمعة 20 يونيو 2025
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رياضة

أحمد عبد الحليم: حسن شحاتة لعب في كل المراكز داخل الملعب

حسن شحاتة، فيتو
حسن شحاتة، فيتو

أكد أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق، أن حسن شحاتة من أفضل اللاعبين الذين شاهدهم في مسيرته الكروية.

وقال عبد الحليم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: " حسن شحاتة لعب في كل المراكز داخل الملعب بجدية وإتقان حتى مركز حراسة المرمى لعب فيه وهو أول من احتضني مع الفريق الأول وهناك ترابط بين اللاعبين القدامى".

وأضاف: "انتظر من مجلس إدارة نادي الزمالك تدعيمات قوية للفريق استعدادا للموسم الجديد والأهم في كرة القدم بالوقت الحالي هي الإمكانيات المادية".

يذكر أن مصدر مطلع داخل نادي الزمالك كشف أن لجنة الكرة تدرس عدة أسماء هجومية تمهيدًا لحسم صفقة مهاجم جديد لدعم الفريق في الموسم المقبل، خاصة مع رغبة الجهاز الفني في إضافة عنصر هجومي مميز يناسب طريقة لعب الفريق.

قائمة المرشحين تضم أسماءً متنوعة

وأوضح المصدر أن الزمالك يفاضل حاليًا بين 6 مهاجمين محليين، وهم:
• عمرو ناصر، المهاجم السابق للفريق والمعروض للعودة.
• أحمد شريف، مهاجم فاركو.
• محمود ممدوح، هداف نادي حرس الحدود.
• محمد شريف، لاعب الأهلي السابق.
• أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي الحالي.
• ثنائي فاركو، في إشارة إلى احتمالية دخول لاعب آخر بجانب أحمد شريف ضمن الترشيحات.

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