الزمالك يفاضل بين 6 لاعبين محليين لتدعيم خط الهجوم

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن لجنة الكرة تدرس عدة أسماء هجومية تمهيدًا لحسم صفقة مهاجم جديد لدعم الفريق في الموسم المقبل، خاصة مع رغبة الجهاز الفني في إضافة عنصر هجومي مميز يناسب طريقة لعب الفريق.

قائمة المرشحين تضم أسماءً متنوعة

وأوضح المصدر أن الزمالك يفاضل حاليًا بين 6 مهاجمين محليين، وهم:

• عمرو ناصر، المهاجم السابق للفريق والمعروض للعودة

• أحمد شريف، مهاجم فاركو

• محمود ممدوح، هداف نادي حرس الحدود

• محمد شريف، لاعب الأهلي السابق

• أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي الحالي

• ثنائي فاركو، في إشارة إلى احتمالية دخول لاعب آخر بجانب أحمد شريف ضمن الترشيحات

تقييم فني ومفاضلة نهائية خلال أيام

وأضاف المصدر أن اللجنة الفنية بالتعاون مع الجهاز الفني تتابع أداء هؤلاء اللاعبين بالفيديو وبيانات الأداء، للوصول إلى القرار الأنسب بناءً على الإمكانيات الفنية، وسعر الصفقة، وفرص انسجام اللاعب مع الفريق.

الحسم بعد جلسة مع المدير الفني

ومن المقرر أن تُعقد جلسة قريبة مع المدير الفني أيمن الرمادي لحسم هوية المهاجم الذي سيتم التعاقد معه، قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع ناديه.

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