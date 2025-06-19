مسلسل آسر الحلقة 56، خدعة كبرى لحماية “جود” وكشف الخائن

دارت أحداث مسلسل آسر الحلقة 56 بظهور “آسر” وهو يضع خطة محكمة لحماية “جود”، إذ يسعى لإقناع أعداء “الخال رستم” بأنها قد فارقت الحياة، حتى يتركوها وشأنها لبعض الوقت، ويتمكن من كشف الخائن الحقيقي داخل الدائرة المحيطة بهم.

تنجح الخطة إلى حد بعيد، إذ يتبين لاحقًا أن السائق هو الخائن الفعلي، وقتله جابر، أما القاتل الذي استُدرج بناءً على معلومات مضللة، فيتوهّم أنه نجح في قتل “جود”، غير أن الحقيقة كانت مغايرة تمامًا، إذ أن “آسر” قد ألبسها درعًا واقيًا من الرصاص، فنجت من محاولة الاغتيال.

ولكي تكتمل الخدعة، أقنع “الخال” الجميع بأنها قُتلت بالفعل، وأقام لها شاهد قبر يحمل اسمها، وقام “آسر” بتصوير القبر، وعرض الصورة على “عزت” ليثبت له أن الخطر قد زال، غير أن “عزت” لم يقتنع بذلك، وظل على قناعته بأن “الخال رستم” ما زال يشكل تهديدًا كبيرًا، مطالبًا “آسر” بالإسراع في التخلص منه.

كما أن عزت سعى إلى قتل غازي وفي لحظة توتر شديدة، كاد “عزت” أن ينفذ خطته، إلا أن “ناي” وصلت في اللحظة الحاسمة، وتمكنت من منعه دون أن تدري، وأخبرت والدها بأنها تريد منه أن يعود معها إلى المنزل، وهو ما حدث بالفعل، حيث عاد برفقتها إلى منزل “حياة”.

في سياق متصل، نجا أمين من العملية التي تعرض لها، وعاد إلى منزله سالمًا، وتوجه إليه جاد برفقة حياة، مما ساعد على تحسّن حالته النفسية، رغم أن حياة لم تُخبر والدة مجد عن العلاقة التي تجمعه بـ جاد.

أما آسر، فيبدو أنه مقبل على مرحلة مصيرية، فقد تحدث الخال رستم مع سلمى بوضوح أن المرحلة المقبلة ستفرض عليه خيارًا حاسمًا: إما أن يكون آسر إلى جانبه، أو ضده.

وفي نهاية الحلقة، يتوصل رامي إلى قناعة بأن راغب، حياة، هم المسؤولون عن مقتل شقيقه، خاصة بعد أن رأى اسمهما مدونين في كتاب شقيقه مجد.

حاول رامي أن يُطلع آسر على الحقيقة، وأخبره أنه لن يُصدقه، لكن آسر فاجأه وأخبره أنه يصدقه بالفعل، ويبدو أن الحلقات القادمة ستشهد صراعات جديدة بطلها رامي.

مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وتدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

ويعرض مسلسل آسر على منصة شاهد من الأحد إلى الخميس في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم في مقدمتهم باسل خياط وخالد القيش وسامر المصري وباميلا الكيك وزينة مكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.