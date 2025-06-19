بعد مفاعل ديمونا، الجيش الإيراني يطالب بإخلاء مقر القناة الـ14 الإسرائيلية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن القوات الإيرانية أمرت بإخلاء مقر القناة الـ14 الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال الحرس الثوري الإيراني، في بيان صادر عنه، إن على الاحتلال ومستوطنيه إخلاء مفاعل ديمونا فورا.

وذكر الحرس الثوري الإيراني، في بيان صادر عنه اليوم، أن هجومنا باستخدام المسيرات يستمر بأكثر من 100 طائرة مسيرة هجومية وانقضاضية.

الحرس الثوري يبدأ هجوما جديدا على إسرائيل

وأضاف الحرس الثوري الإيراني في بيانه: الهجمات الصاروخية المؤثرة والمركزة على أهداف عسكرية ستستمر وتتزايد بشكل تدريجي.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، في بيانه، بدء موجة جديدة من الهجمات المركبة بالصواريخ والمسيرات على أهداف عسكرية في حيفا وتل أبيب.

وفي السياق ذاته أعلنت إدارة الإطفاء الإسرائيلية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، اندلاع حرائق في منطقة ليفانئيل في الجليل جراء سقوط صواريخ اعتراضية.



ويأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران ، مشيرا إلى أنه يعمل على اعتراضها.



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