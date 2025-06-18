وكيل تعليم الوادي الجديد يلتقي رؤساء لجان ومسئولى التطوير بامتحانات الثانوية العامة

عقد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع رؤساء لجان ومسئولى التطوير بامتحانات الثانوية العامة.

يأتى ذلك فى إطار خطة العمل لتحقيق أعلى مستوى من الانضباط ومجابهة أى محاولات للغش بكافة أنواعه خلال انعقاد الامتحانات من خلال استخدام منظومة كاميرات المراقبة داخل اللجان والتى تعمل بدورها على توثيق العمل.

وشدد وكيل تعليم الوادي الجديد، على عدد من النقاط الهامة التي تضمنت:

حظر اصطحاب التليفونات الذكية أو أى أجهزة إلكترونية سواء للطالب أو الملاحظين

على مسئول التطوير التكنولوجى التأكد من سلامة جميع الكاميرات قبل دخول الطلاب وأثناء الامتحان وبعد مغادرة الطلاب لجان الامتحان وتكون على الوضع الصحيح وبرؤية واضحة.

التأكد من الرؤية الواضحة لجميع الكاميرات، وعملها بكفاءة، من خلال جهاز اللاب توب الخاص بمسئول التطوير قبل بداية الامتحان

ضرورة متابعة مسؤولي التطوير التكنولوجي داخل لجنة الامتحان لمنظومة كاميرات المراقبة أثناء فترة انعقاد الامتحان.

حال رصد أى مشكلة لمنظومة الكاميرات سرعة إبلاغ رئيس اللجنة

حال رصد أى تجاوزات أو محاولات للغش من خلال الكاميرا يتم إبلاغ رئيس اللجنة على الفور.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى تجاوزات أو محاولات للإخلال بمنظومة العمل وتحقيق مبدأ العدالة بين الطلاب.

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