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خارج الحدود

وصول 14 طائرة أمريكية محملة بالمعدات العسكرية لإسرائيل (فيديو)

المساعدات الأمريكية
المساعدات الأمريكية لإسرائيل، فيتو

 أعلن  جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن وصول 14 طائرة محملة بالمعدات العسكرية قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وصول 14 طائرة أمريكية محملة بالمعدات العسكرية لإسرائيل 

 ويأتي ذلك في ظل استمرار الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، والتقارير التي تحدثت عن اقتراب انتهاء مخذون جيش الاحتلال من صواريخ الدفاع الجوي خلال ال10 أيام القادمة.

وفي السياق ذاته نقلت شبكة  إن بي سي، عن مسئول استخباراتي إسرائيلي قوله: لدى النظام الإيراني العزيمة والقدرة على مواصلة الهجمات.

وقال المسئول الاستخباراتي الإسرائيلي في حديثه مع الشبكة الأمريكية: لا تزال لدى إيران مخزونات صاروخية تكفي للرد على الهجمات لفترات طويلة، مضيفا أن الصواريخ الإيرانية الأسرع خلال اليوم الأخير منحتنا وقتا أقل للاستعداد.

وتابع المسؤول الإسرائيلي: الانهيار الوشيك للنظام الإيراني أمر بعيد كل البعد عن الحقيقة.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: مسألة تغيير النظام الإيراني أو سقوطه هي مسألة تخص الشعب الإيراني ولا بديل عن ذلك.

وفي رده على سؤال وجهه له أحد الصحفيين عن احتمال اغتيال خامنئي، قال  نتنياهو : تعليماتي أنه لا توجد حصانة لأي شخصية في إيران.

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