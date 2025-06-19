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خارج الحدود

أول تعليق من نتنياهو على القصف الإيراني لمستشفى سوروكا

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن أذرع الإرهاب التابعة لإيران أطلقت صواريخ على مستشفى سوروكا وعلى السكان المدنيين وسط إسرائيل، وذلك وفق تعبيره.

وأضاف نتنياهو: إيران ستدفع ثمن هجماتها على إسرائيل.

 

استهداف مستشفى سوروكا تجاوز للخط الأحمر

قال وزير الصحة الإسرائيلي: إن استهداف مستشفى سوروكا في بئر سبع، تجاوز للخط الأحمر وجريمة حرب.

لكن أفادت وكالة إيرانية أن الهجوم الإيراني استهدف مقر قيادة واستخبارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

 

مقرات عسكرية حساسة مجاورة لمستشفى سوروكا

وأشارت إلى أن الأهداف الرئيسية لإيران في هجوم اليوم مقرات عسكرية حساسة مجاورة لمستشفى سوروكا.

كما ذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن مواد خطيرة تسربت جراء استهداف مستشفى "سوروكا" في بئر السبع بالنقب بصواريخ إيرانية.

وحسب صحيفة "معاريف" العبرية فإنه عقب الهجوم الصاروخي الإيراني الذي أصاب المستشفى تم الاشتباه في تسرب مواد خطرة، في الطابق العلوي من المبنى، وقد بدأت الشرطة بإجلاء السكان من موقع الحادث.

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نتنياهو سوروكا مستشفى سوروكا إيران إسرائيل

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