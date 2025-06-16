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خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بالتهدئة بين إيران وإسرائيل وإيجاد حل دائم للبرنامج النووي

الاتحاد الأوروبي،
الاتحاد الأوروبي، فيتو

قال  الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، إن أوروبا ملتزمة بجهود التهدئة بين إيران وإسرائيل وإيجاد حل دائم للبرنامج النووي الإيراني من خلال اتفاق. 

أردوغان يعرض الوساطة 

وأفادت وكالة رويترز الإخبارية نقلا عن الرئاسة التركية، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الإيراني أن تركيا قادرة على لعب دور الوسيط في المفاوضات النووية.

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وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال: “لا أضرار إضافية بموقع محطة تخصيب الوقود في نطنز منذ الجمعة. لم نرصد أي ضرر بموقع محطة فوردو أو بمفاعل قيد الإنشاء في خونداب. الوكالة موجودة في إيران وعمليات التفتيش ستتواصل حالما تسمح ظروف السلامة بذلك”.

وأشاد مدير وكالة الطاقة الذرية بالتعاون وتبادل المعلومات بين السلطات الإيرانية والوكالة، مضيفا أن التصعيد العسكري يؤخر العمل الضروري نحو حل دبلوماسي. 

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن في بيان صادر عنه اليوم الإثنين، عن مقتل اثنين من قواته إثر هجوم إسرائيلي على منطقة إيجرود في محافظة زنجان شمال غربي البلاد.

ومن جانبها أفادت وكالة أنباء مهر بأن الدفاعات الجوية في أصفهان تصدت فجر اليوم إلى مقذوفات معادية قرب منشأة نطنز النووية.

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الاتحاد الاوروبي أردوغان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تركيا

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