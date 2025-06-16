الحكومة: تمديد خطة الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد وارد

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تُجري مشاورات مستمرة مع صندوق النقد الدولي ضمن المراجعة الخامسة، ولم يتم حتى الآن طرح مسألة تمديد مدة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكنه أشار إلى أن هذا مطروح للنقاش مستقبلًا إذا اقتضت المصلحة الوطنية.

وأضاف متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"حتى الآن لم يُطرح موضوع مد أجل الإصلاحات، لكن مع استمرار الأزمة في المنطقة، من الوارد التطرق لذلك في إطار لجنة الأزمة التي تضم محافظ البنك المركزي والمجموعة الاقتصادية".

الحكومة تستبق التضخم بخطة لمراقبة الأسعار

وأكد الحمصاني أن السيطرة على التضخم تظل أولوية لدى الحكومة، مشيرًا إلى أن السلع الغذائية تُعد أحد المكونات الرئيسية للتضخم، ولذلك كان هناك تحرك مسبق لتكوين مخزون استراتيجي وضبط السوق.

وتابع:"الحكومة لا تتحرك من فراغ، نحن نراقب أسعار السلع منذ شهور ونعمل على خفض معدل التضخم رغم التحديات العالمية".

ارتفاع أسعار النفط يُنذر بتأثيرات على مؤشرات الاقتصاد

أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط مؤخرًا بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية يُشكل خطرًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يخص مصر فقط بل يشمل معظم دول المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن لجنة الأزمة الحكومية تُعنى برصد الآثار الاقتصادية المحتملة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، لا سيما إذا طال أمد النزاع القائم.

تصريحات رئيس الوزراء: التداعيات قد تمتد لفترة طويلة

وأعاد الحمصاني التأكيد على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي شدد فيها على أن الأوضاع الإقليمية قد تستمر لفترة طويلة، الأمر الذي يستوجب استعدادات استثنائية وتنسيق دائم بين الحكومة ومؤسساتها الاقتصادية.

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