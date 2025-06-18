صفقة الموسم، ليفربول يصر على التعاقد مع نجم نيوكاسل

يصر نادي ليفربول بشكل غير مسبوق على تعزيز صفوفه بصفقة هجومية ضخمة، إذ يواصل مساعيه الحثيثة لضم السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، في صفقة قد تهزّ المشهد الكروي الأوروبي.

ومع اقتراب افتتاح سوق الانتقالات، يُشير إصرار ليفربول على إنفاق مبالغ طائلة إلى رغبته في الهيمنة على الكرة الأوروبية، لكن معركة إيزاك ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة النادي على منافسة العمالقة في "حرب النجوم".

عرض خيالي من نيوكاسل لضم ألكسندر إيزاك

بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، يُخطّط النادي الأحمر لتعزيز هجومه بعناصر قادرة على ضمان استمرارية السيادة، إذ يُعد إيزاك (25 عامًا) الهدف الأول لمدربه آرني سلوت، الذي يرى فيه المهاجم الأمثل لقيادة خط الهجوم.

ووفقًا لتقارير موقع Givemesport، يستعد ليفربول لتقديم عرض خيالي بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى بند إضافي قد يرفع القيمة الإجمالية للصفقة فوق 116.5 مليون جنيه إسترليني (المبلغ الذي دُفع لضم الألماني فيرتز من باير ليفركوزن)، ما يجعلها واحدة من أغلى الصفقات في تاريخ الكرة الإنجليزية.

وُصف المهاجم السويدي بأنه "الأفضل في العالم" في مركزه بعد تألقه مع نيوكاسل، فقد سجل 23 هدفًا في الموسم الماضي، وقاد الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وسبق أن أهدى ليفربول خسارة مُرة بتسجيله هدف الفوز في نهائي كأس الرابطة 2024-2025، ما عزز اقتناع القيادة بضرورة ضمه.

ويُعتبر إيزاك بديلًا مثاليًا لـداروين نونيز، الذي يُتوقع رحيله بعد اهتمام نابولي وأتلتيكو مدريد والدوري السعودي.

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