تدريب مودة يستهدف 150 من مكلفات الخدمة العامة في 4 مراكز بالدقهلية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية اليوم الخميس عن انعقاد اللقاء الثالث من تدريب "مودة" لـ 150 من مكلفات الخدمة العامة بإدارات دكرنس وأجا ونبروه وبني عبيد.

تدريب "مودة" يستهدف 150 من مكلفات الخدمة العامة بالدقهلية"

وذلك "في إطار جهود الدولة المصرية للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وإشراف الدكتورة هالة عبد الرزاق جودة وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، وبتوجيهات من الدكتورة هناء الزيدي مديرة الإدارة العامة للخدمة العامة،

حضر اللقاء حمدي عبد الغني، مدرب معتمد لبرنامج مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، كما أشرفت على التنفيذ سوزان شكري عناني، مديرة إدارة الخدمة العامة. تم تنفيذ اللقاء بقاعة الاجتماعات بالنادي الاجتماعي باستاد المنصورة.

برنامج مودة يهدف إلى تعزيز القيم الأسرية والاجتماعية لدى الشباب

ويهدف برنامج مودة إلى تعزيز القيم الأسرية والاجتماعية لدى الشباب، وتأهيلهم للقيام بأدوارهم في خدمة المجتمع، من خلال تقديم التدريبات والأنشطة التوعوية التي تسهم في بناء شخصية متكاملة لهم.

تأهيل مكلفات الخدمة العامة للقيام بأدوارهن في خدمة المجتمع

يأتي هذا التدريب في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على الأسرة المصرية وتعزيز قيمها، وتأهيل مكلفات الخدمة العامة للقيام بأدوارهن في خدمة المجتمع."

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